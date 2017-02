Ecuador: propuestas y ataques en debate presidencial a dos semanas de elecciones

Ecuador, presidenciales presentaron sus ofertas de campaña en un mismo escenario

Quito, 07 febrero 2017 (peruinforma.com / fuente: Nodal).-

En el lapso de dos horas, los ocho candidatos a la presidencia del Ecuador esbozaron la noche de este domingo sus planes de trabajo en materia de reforma institucional, economía y política social. En un formato en el que a su turno, durante 90 segundos, cada candidato presentaba su propuesta, no hubo oportunidad para la confrontación.

En un mismo escenario, en el denominado “Diálogo Presidencial 2017” organizado por diario El Comercio, siete de los ocho candidatos insistieron en desvirtuar la gestión del gobierno del presidente Rafael Correa, según ha sido la tónica de la campaña electoral, y presentaron sus ofertas sin profundizar sus planes de gobierno, cómo y con qué recursos materializarlas.

Lenin Moreno, del movimiento Alianza PAIS

El candidato oficialista se refirió principalmente a continuar con el trabajo que ya se ha desarrollado los últimos 10 años. En lo institucional dijo que no se despedirá a ningún servidor público a pretexto de optimizar el Estado y que trabajará para que “las instituciones públicas funcionen con autonomía y al servicio de la ciudadanía y no de las élites”.

Recordó que durante su gestión como Vicepresidente de la República (2007-2013) se realizaron cambios en las instituciones públicas. “Aquí está representado con honrosas excepciones, lo peor de la historia del país”, dijo refiriéndose a las críticas de sus contrincantes respecto al trabajo realizado.

En desarrollo social, habló de su plan ‘Toda una vida’ que incluye acompañamiento a los ciudadanos desde el nacimiento hasta la vejez y que se divide en cinco ejes: misión ternura, para erradicar la falta de nutrición infantil; universidad para todos, con la creación de 40 nuevas universidades; emprendimiento joven; incremento en el bono de desarrollo humano y un programa de seguridad social para los ancianos.

Además, dijo que continuará con la Misión Manuela Espejo y de erradicar completamente el microtráfico, para lo que pidió la ayuda de padres y maestros.

Respecto al eje económico y la generación de empleo, mencionó que es necesario crear nuevas plazas de trabajo, por ejemplo en la construcción de vivienda para todos los ecuatorianos y potenciar el emprendimiento en los jóvenes.

También aseguró que se bajará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 14 al 12%, como lo establece la ley, y se creará un consejo consultivo con los empresarios para potenciar las exportaciones en ese sector.

Guillermo Lasso, de CREO

La propuesta del candidato giró en torno a una idea fuerza que la repitió a lo largo de las dos horas del diálogo: “un millón de empleos en 4 años”, aunque nunca profundizó en como lo va a concretar.

Ofreció zonas francas en el sector salud, para liberalizar la inversión en nuevas clínicas y suplir el déficit de 8.000 camas. Y en el ámbito de turismo, para lograr inversiones en resorts y hoteles.

Insistió en una reforma tributaria para que 3.000 millones de dólares se queden en los bolsillos de los ecuatorianos.

En el tema político ofreció una consulta popular para sustituir a las autoridades de control: procurador, fiscal, etc.

Abdalá Bucaram Pulley, de Fuerza Ecuador

Se autocalificó como “el más apto” para encabezar el ejecutivo ecuatoriano de 2017 a 2021 y propuso una consulta popular sobre el cambio, aunque no ofreció detalles.

Bucaram, quien dijo que hablaba “a nombre de los pobres”, perdió parte del tiempo de sus intervenciones en ataques al gobierno y también mencionó a los “candidatos de la oligarquía”, aunque dijo que hay que caminar “hacia un Ecuador sin odios”.

Expuso que garantizará “el libre acceso a las universidades”; incrementará el monto del Bono del Desarrollo Humano entregado a sectores vulnerables, y prometió beneficios tributarios “a los empresarios honestos que se comprometan a erradicar la precarización laboral y atender el desempleo por segmentos”.

Además, dijo que construirá centros de rehabilitación y desintoxicación de los jóvenes afectados por el consumo de drogas.

Cinthya Viteri, del Partido Social Cristiano

“Llamaré a una consulta popular directa que ahorra tiempo y dinero para una justicia independiente”, indicó y en la misma consulta dijo que preguntará a los ecuatorianos sobre la cadena perpetua a quienes quiten la vida a niños y mujeres. Y en materia judicial, dijo que protegerá a sus amigos y citó al sindicalista Fernando Villavicencio.

Planteó volver a las escuelas del campo que había en el pasado pero que mantendrá la entrega de uniformes y útiles escolares gratuitos implementados durante el gobierno actual. Además, dijo que ofrecerá almuerzo escolar para garantizar dos comidas al día; convertirá a edifico la sede de Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en laboratorio de emprendimiento; y eliminará los exámenes de ingresos a las universidades

En materia económica ofreció no cobrar la luz eléctrica a familias que consuman hasta 130 kw/h.; najar impuestos, costos de producción, de energía y reducir tramitología dará espacio para subir

Paco Moncayo, de Acuerdo Nacional por el Cambio

El candidato no presentó propuestas sólidas en el ámbito económico. El espacio que tuvo para explicar sus planes en el área lo dedicó a lanzar críticas al gobierno actual.

En institucionalidad, de manera general ofreció “una Asamblea que legisle y fiscalice” y una justicia independiente.

También recuperar la participación ciudadana suprimiendo la Función de Participación.

Por otro lado, planteó “devolver la educación intercultural y bilingüe”.

Iván Espinel, Compromiso Social

Sobre la institucionalidad del país, el postulante a Carondelet propuso reformar la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que la designación de autoridades sea por méritos, y la forma de designación del Fiscal General del Estado que, según su planteamiento, debe ser elegido por voto popular.

Habló de la Ley bisturí que supone la radicalización de penas por el cometimiento de delitos, por ejemplo, en caso de peculado indicó que se debe castigar con 40 años de prisión y que debe ser retroactiva cuando hay una lesión grave para el Estado. También dijo que se cortará las manos a los corruptos.

En materia social, reconoció la importante evolución que ha tenido el país y señaló que Ecuador en los últimos años ha mejorado notablemente el índice de Desarrollo Humano; y reconoció la política aplicada por el gobierno actual para las personas con discapacidad. En ese punto dijo: “No podemos destilar odio, reconocemos el avance y lo vamos a mejorar”.

En materia económica planteó eliminar el anticipo del impuesto a la renta, crear la autonomía tributaria e incentivos a las empresas para promover el empleo, que las utilidades bancarias se inviertan en los mercados bursátiles.

Washington Pesántez, del partido Unión Ecuatoriana

Adelantó que de llegar al Palacio de Carondelet convocará a una asamblea constituyente para derogar la carta magna que rige en el país desde 2008 y que fue aprobada mayoritariamente por los electores de quienes espera su voto el 19 de febrero.

“El problema es la Constitución de 2008”, afirmó Pesántez, quien afirmó que se niega a gobernar con ese texto constitucional al que también atribuyó “todos los problemas de fondo en Ecuador”.

Tras autoproclamarse como “la tercera vía no contaminada por los políticos de siempre”, dijo que cambiará a un modelo económico que no descuide la empresa privada, además hará una reforma tributaria “que racionalice impuestos” y propuso no cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante tres días al mes.

Entre sus propuestas, mencionó un Plan Ecuador Trabaja “que absorba”, dijo, la mano de obra de los desocupados del país. Salarios y generar empleo. “La reactivación económica pondrá comida barata en la mesa y protegerá la dolarización”, sostuvo.

Patricio Zuquilanda, del Partido Sociedad Patriótica

En temas de institucionalidad, el candidato se refirió principalmente a eliminar la tramitología en las instituciones públicas, ahorrar partidas presupuestarias en el sector gubernamental y mejorar la administración pública.

En el desarrollo social precisó la exoneración de impuestos a las nuevas empresas que se creen en Ecuador e incrementar el bono de desarrollo humano y crear un nuevo bono para el sector agroindustrial.

Respecto a la economía, habló de reubicar a los servidores públicos y firmar tratados de libre comercio con todos los países, para potenciar el agro y el sector de turismo.