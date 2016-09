Plebiscito: Santos asegura estar “absolutamente convencido” de que ganará el SI

Bogotá, 07 setiembre 2016 (peruinforma.com / fuente: Nodal).-

El presidente Juan Manuel Santos, está “absolutamente convencido” de que ganará el plebiscito del 2 de octubre, en el que convocó a la ciudadanía a pronunciarse sobre el acuerdo de paz con las FARC.

En entrevista con AFP el lunes, el jefe de Estado, que cerró días atrás un histórico pacto con la guerrilla para acabar medio siglo de conflicto armado, descartó una sorpresiva victoria de la oposición como la del Brexit, que determinó la salida del Reino Unido de la Unión Europea en el referéndum del 23 de junio.

¿Usted ha dicho que una vez que los colombianos vieran que finalmente había un acuerdo logrado, lo aprobarían aunque no fuera perfecto. ¿Sigue pensando lo mismo?

Sí, estoy seguro de que los colombianos están empezando a ver lo que realmente se negoció y están diciendo: “Esto lo compro”. Ha habido tanta desinformación estos últimos cuatro años que hay muchos colombianos confundidos. Pero usted está viendo las últimas encuestas y los colombianos cada vez más se inclinan hacia la aprobación, hacia el “Sí”, que hacia el “No”.

¿Teme al fantasma del Brexit?

No creo que en este caso eso se presente. Los colombianos están muy aburridos con esta violencia, con esta guerra. Llevamos tres generaciones. Alguien decía que hemos perdido inclusive la compasión, la capacidad de sentir dolor ajeno. Y eso, en cierta medida, es cierto. Por eso van a decir, aunque es una paz imperfecta, cumple con todos los requisitos mínimos, los estándares internacionales, los nacionales, y vamos a aprobarlo.

Pero si gana el “No”, ¿se vuelve a la guerra?

Si gana el “No”, nos devolvemos a lo que teníamos hace seis años, cuando comenzamos.

¿No ve improbable eso luego de las negociaciones en Cuba?

Lo que pasa es que el “No” no va a ganar. Va a ganar el “Sí”. De eso tenga la absoluta seguridad y estoy convencido y por eso no estoy preocupado por lo que algunos llaman el Plan B. Yo estoy absolutamente convencido. Y no tomaría semejante riesgo, porque no estoy obligado a tomar este riesgo. Yo podría haber negociado esto sin la refrendación, pero la refrendación es algo democrático, legitima mucho más un acuerdo de esta naturaleza. Por eso insistí mucho en que se refrendara.

¿La legitimación ayuda a la implementación del acuerdo?

La implementación depende de la refrendación. El acto legislativo que aprobó el Congreso, que establece unos procedimientos para la implementación, dice específicamente que todo se dispara, comienza, cuando los acuerdos sean refrendados mediante el plebiscito.