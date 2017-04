Informan que la operación de Evo Morales fue “exitosa” y que no podrá hablar por unos días

La Paz, 03 Abril 2017 (peruinforma.com/fuente:Nodal).-

La intervención quirúrgica al presidente Evo Morales en la Habana (Cuba) para extirparle un nódulo en la garganta fue exitosa. El Mandatario boliviano no podrá hablar entre cuatro y siete días debido a su recuperación, informó el ministro de la Presidencia, René Martínez.

“Señalar a mi país de manera oficial y a la comunidad internacional, que la cirugía prevista que tenía nuestro presidente Evo Morales fue absolutamente exitosa. Los resultados conclusivos y el informe médico nos llenan de plena alegría y satisfacción”, comunicó en una entrevista a la cadena TeleSur desde La Habana.

Explicó que la cirugía que se practicó en el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (Cimeq) de La Habana fue con todos los protocolos de rigor y que la extracción del pequeño nódulo detectado no tardó más de 20 minutos. Actualmente se encuentra en sala de reposo, precisó la autoridad.

Morales, de 57 años, anticipó su viaje el jueves a Cuba para operarse de la afección que se le fue detectada en la garganta a principios de mes. La Ministra de Salud informó que el Mandatario sufría de un cuadro viral, sinusitis y un nódulo en las cuerdas vocales.

“Hay una recomendación básica, de estricto cumplimiento, en una estimación de hacer reposo absoluto de voz; vale decir que (Evo Morales) no podrá hablar durante cuatro a siete días, dependiendo de cómo vaya esta evaluación podrá ya retomar sus actividades que tiene”, apuntó Martínez.

Minutos antes de la entrevista del Ministro de la Presidencia, el vicepresidente Álvaro García Linera informó que se comunicó con Morales antes de su operación en al menos dos oportunidades, entre las 06.30 y la segunda ocasión cerca de las 08.00.

“Él estaba con fuerza pero como siempre”, aseguró García y confirmó que la operación había concluido y que fue “rápida y exitosa”. “Ahora nuestro presidente Evo no va a poder hablar unos cuatro a cinco días para que repare la garganta, con mensajitos vamos a tener que estar; yo le voy a hablar, pero él no me va a responder”, sostuvo.

El retorno de Morales a Bolivia, según dijo Martínez, está sujeto a una última determinación del Mandatario con el equipo de médicos en dos días. “Va a tomarse determinaciones y definiciones para que podamos tener oficialmente el reposo acá (La Habana) y posteriormente el traslado a nuestro país en Bolivia”, añadió.

