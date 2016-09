ONU: Representantes de América Latina se retiran de la sesión durante el discurso de Temer

Seis países abandonan asamblea ONU durante el discurso de Temer

Nueva York, 21 setiembre 2016 (peruinforma.com / fuente: Nodal).-

El presidente de Brasil Michel Temer aseguró en la ONU que el juicio político que sacó del poder a su antecesora Dilma Rousseff y lo llevó al poder “transcurrió dentro del más absoluto orden constitucional”.

El nuevo presidente brasileño, el conservador Michel Temer, se estrenó en la ONU este martes en Nueva York defendiendo la democracia en su país.

En su discurso en el arranque de la Asamblea General de la ONU, Temer afirmó que el juicio político que sacó del poder a su antecesora Dilma Rousseff y lo llevó al poder “transcurrió dentro del más absoluto orden constitucional”.

Durante su presentación representantes de seis países latinoamericanos: Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Cuba y Nicaragua decidieron dejar la sala donde se lleva a cabo la Asamblea.

El canciller ecuatoriano, Guillaume Long, fue el encargado de hacer pública esta acción. A través de su cuenta en Twitter, informó el momento en el que las delegaciones dejaron el lugar.

La presidencia de Costa Rica publicó un comunicado explicando sus razones para abandonar el pleno: “Nuestra decisión, soberana e individual, de no escuchar el mensaje del señor Michel Temer en la Asamblea General, obedece a nuestra duda de que ante ciertas actitudes y actuaciones, se quiera aleccionar sobre prácticas democráticas. Además, no es inusual que todos los Jefes de Estado o de Gobierno no escuchen todos los discursos de sus homólogos y, en este caso particular, el embajador Mendoza, Representante de Costa Rica ante la ONU, permaneció en el escaño de nuestro país durante el mensaje. No nos corresponde referirnos a la motivación de otros países para presenciar o no ese mensaje”.

Temer se refirió en particular a su par colombiano, Juan Manuel Santos, a quien felicitó por llegar a un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC.

“El acuerdo reciente entre Colombia y las FARC nos permite ver el fin del último conflicto armado de nuestro continente y por ello quiero felicitar al presidente Juan Manuel Santos y a todos los colombianos”, dijo el presidente.

“Brasil está muy dispuesto a contribuir a la paz en Colombia”, añadió el presidente.