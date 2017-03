Nicolás Maduro reafirma que quiere relaciones de “diálogo y respeto” con Donald Trump

Caracas, 11 marzo 2017 (peruinforma.com / fuente: Nodal).-

El presidente de la República, Nicolás Maduro, participó este jueves 9 de marzo en la concentración “antiimperialista” que se desarrolla en el Paseo Los Próceres, en Caracas.

El Jefe de Estado hizo un llamado al presidente de Estados Unidos para establecer relaciones de diálogo y respeto entre ambas naciones. “Como presidente, a nombre de nuestro pueblo, queremos relaciones de diálogo y respeto con el presidente Donald Trump y que no repita los errores de Obama y George Bush con Venezuela y América Latina, que no se deje”, subrayó el mandatario.

“Presidente Trump no se deje, lo quieren llevar a un fracaso. Sí se puede tener otro tipo de relaciones, tenemos grandes diferencias ideológicas y políticas (…) Estamos en contra de la construcción de ese muro contra México, que quiere trancar por completo el paso, separar el mundo del norte del mundo del sur.

Ojalá un rayo de luz llegue a la Casa Blanca y Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, se atreva a cambiar la política fracasada e intervencionista de George Bush y Barack Obama contra Venezuela. En las primeras de cambio se va imponiendo una inercia, los mismos funcionarios con las mismas recomendaciones, declaraciones, como un disco rayado de acetato (…) Hasta cuando el disco rayado de Venezuela en las políticas fracasadas de Bush y Obama, Presidente Donald Trump tiene una oportunidad en la vida, usted verá si la aprovecha”, dijo Maduro.

En su discurso se refirió a las malas relaciones que tuvieron con el gobierno de Obama y recordó el decreto que calificó a Venezuela como una “amenaza” para la seguridad de Estados Unidos.

“Hace dos años en 2015, el expresidente Obama cometió la mayor agresión que jamás se había cometido contra el pueblo noble de Venezuela, cuando un día como hoy firmó un decreto presidencial de carácter abusivo, declarando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos”, destacó el Jefe de Estado.

Afirmó que “hemos vencido con la dignidad y moral que se sabe portador de las glorias de los libertadores de América. El mundo entero repudió ese decreto(…) Venezuela está de pie en la defensa de sus derechos y tiene el apoyo del mundo para transitar su camino de paz”.

“Somos un pueblo de paz, pero somos un pueblo guerrero. No se metan con el pueblo de Venezuela porque es un pueblo dispuesto a todo por la soberanía de la patria, no se metan con nosotros. Con qué moral pueden calificar a Venezuela como una amenaza, qué moral puede tener para firmar ese decreto. Dijeron que Venezuela es pan comido, no pudimos con la guarimba y asesinatos masivos en el 2014, el imperialismo dijo ahora voy yo mismo a sacar a Maduro y acabar con la revolución, ¿sacar a Maduro y acabar con la revolución? no pudieron ni podrán jamás con este pueblo y con esta revolución del siglo XXI. No se trata de Maduro, ni de un hombre, se trata de la historia de un pueblo heroico, a un futuro de desarrollo, de grandeza”.

Mencionó que por primera vez Estados Unidos iba a tener voz propia con la llegada de Barack Obama a la presidencia, pero el “Obama de Chicago desapareció” y nunca un presidente estadounidense había golpeado tanto a Venezuela como él lo hizo. “Ellos no tienen razones, solo intereses y ver a Venezuela de rodillas, a querer sus riquezas, ¿y nos vamos a dejar arrebatar la patria?”, preguntó al presidente a sus simpatizantes.

Criticó a la oposición venezolana de pedir la intervención extranjera. “Ahi se van a Washington, a Nueva York, son unos verdaderos vendepatrias, si alguna vez tuvieron patria, como dice el Papa Francisco, son unos cipayos (término argentino para referirse a políticos vendepatrias). En su alocución, enfatizó que este tipo de acciones contemplan acciones legales y los poderes públicos venezolanos deben actuar para garantizar la estabilidad del país.

Pidió a la Fiscalía, Defensoría y Poder Ciudadano actuar con “mano de hierro” a quienes solicitan la intervención extranjera del pueblo venezolano.

“Nadie tiene inmunidad para ir a pedir la intervención del país y para pedir que se nos haga un daño, eso está en las leyes, no solo de nuestro país sino del mundo entero. Si a Venezuela viniera un congresista de Estados Unidos, aunque es desproporcionado, pongamos otro ejemplo, qué pasaría si un grupo de Estados Unidos iría a Rusia o a China, a pedir que la bloqueen económicamente, qué haría la justicia de Estados Unidos con esos congresistas, les pondrían los ganchos, los meterían a la cárcel y le meterían cinco cadenas perpetuas”, dijo.

“Pensaron que nos iban a torcer el brazo con una Asamblea burguesa y nació el Congreso de la Patria, qué se sabe de la Asamblea burguesa ¿se disolvió? ¿existe? ¿es últi para el país? Todo tiene su tiempo, más temprano que tarde tendremos la dicha de recuperar la Asamblea Nacional y tener un poder legislativo de la patria, un poder revolucionario. Preparaos Ubch, alerta, vamos a aceitar la maquinaria porque vienen nuevas batallas y la revolución en esas batallas debe tener un solo destino: la victoria popular, la victoria política”, expresó.

Maduro denunció a la CIA como agente espiatorio del gobierno estadounidense, y que durante la administración Obama se espiaron y grabaron miles de llamadas en el mundo. Esta información ha sido publicada en más de 8.000 documentos desclasificados por Wikileaks.