México: convocan a marcha nacional contra el gasolinazo

Y por la renuncia de Peña Nieto

México, 01 enero 2017 (peruinforma.com / fuente: Nodal).-

Una convocatoria que circula a través de redes sociales y dispositivos móviles y hace énfasis en que se trata de una iniciativa ciudadana invita a los mexicanos a realizar marchas en todo el país contra el incremento en el precio de las gasolinas a partir del 1 de enero próximo.

Dicha convocatoria se suma a otras que se difunden a través de las redes sociales en las que se invita a no comprar combustible durante los tres primeros días de enero y realizar bloqueos pacíficos en las gasolineras, así como a una petición a través de la plataforma en change.org contra el aumento de precio que en sólo dos días ya acumula más de 20 mil firmas.

La que circula ahora invita a una marcha ciudadana masiva el 7 de enero en todo el país contra el gasolinazo e incluye sólo dos consignas: Que baje el precio de las gasolinas, y que renuncie el presidente Enrique Peña Nieto “por su ineptitud y complicidad con los grandes saqueadores”.

“Lleva a tu familia porque es la más perjudicada con los aumentos de precios.

Lleva tus mantas y carteles de protesta. Usa tu creatividad.

“¡¡Exijamos la renuncia de Peña por cínico y mentiroso y la de su gavilla de ladrones!!”, dice la convocatoria en la que también se destaca que el mandatario aseguró que reforma energética traería combustibles más baratos y resultó al revés.

Además, se afirma que el desabasto de gasolina “es deliberado y especulativo” y busca “generar temor en la gente para que acepte sin chistar el criminal aumento de precios” y sólo beneficia a las grandes petroleras “incluida la desnacionalizada Pemex”.

Incluso menciona el fenómeno viral de los XV años de Rubí y afirman que fue “un ensayo perverso” de distracción del problema del aumento a combustibles.

“No permitan más abusos ni engaños. Haz algo. Eleva tu protesta. Que los saqueadores no queden impunes. Estos aumentos dispararán los precios de todo.

“No lo permitas. Los ladrones le están quitando el pan de la mesa a tu familia y la condenan a la miseria”, señala el texto de la convocatoria.

Y subraya que se trata de una iniciativa ciudadana realizada a través de redes sociales, por lo que piden a los partidos políticos abstenerse de participar.

“No hay lideres ni organizaciones políticas de por medio. Solo hay ciudadanos hartos de los abusos y latrocinios de sus gobernantes.

“Comparte esta invitación con al menos 10 contactos en cuanto te llegue. Si no lo haces no te caerá ninguna maldición, por el contrario, se trata de que te quites la que ya tienes encima. Si no lo haces, entonces no te quejes y que te sigan robando.

“Partidos políticos y grillos de siempre favor de abstenerse” concluye el llamado.