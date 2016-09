Masiva movilización reclamó justicia a 10 años de la desaparición de Julio López

Buenos Aires, 20 setiembre 2016 (peruinforma.com / fuente: Nodal).-

Organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, políticas y sociales marcharon hoy en La Plata y en la ciudad de Buenos Aires para recordar y exigir justicia por Jorge Julio López, el testigo clave en el juicio que condenó a prisión perpetua a Miguel Etchecolatz por crímenes de lesa humanidad.

Además, durante todo el fin de semana se realizaron jornadas en homenaje al albañil, cuyo paradero aún se desconoce.

La convocatoria en La Plata se realizó en Plaza Moreno, frente al municipio, donde hace 10 años se realizó el juicio contra Miguel Etchecolatz con el objetivo de recordar el día en que López desapareció para dirigirse a los tribunales platenses a presenciar la audiencia de alegatos.

En este marco, las distintas organizaciones de derechos humanos, sociales, movimientos estudiantiles y gremiales se convocaron bajo el lema “A 10 años de la segunda desaparición de López” y pidieron “juicio y castigo a los responsables y mantener vigente su presencia en la lucha por la memoria, verdad y justicia”.

Rubén López, el hijo del albañil desaparecido en 2006, quien participó de la marcha, sostuvo en declaraciones a Télam que “hoy nuestro legado, compromiso, deber y obligación es que estos personajes nefastos permanezcan en la cárcel”.

“Tenemos varias hipótesis, pero nosotros no somos quienes tenemos que resolver y la justicia no da respuestas, no investiga”, sostuvo.

Por su parte, la abogada en los juicios por crímenes de lesa humanidad de La Plata y militante de derechos humanos Guadalupe Godoy manifestó que “este es un aniversario muy complejo porque hay un contexto político muy difícil” y sostuvo que hay que “evitar los retrocesos y que se consolide la impunidad”.

Los organismos de derechos humanos como Hijos-La Plata y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos pidieron la “aparición con vida ya” bajo la consigna “pasan los gobiernos y sigue la impunidad”.

Además, reclamaron “juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición”, repudiaron la posibilidad de que “Etchecolatz vaya a su casa” y exigieron “que todos los genocidas estén en cárcel común perpetua y efectiva”.

A la multitudinaria marcha se sumaron dirigentes estudiantiles: “Es fundamental estar presentes, acompañar al conjunto de las organizaciones sociales en este momento donde se expresa una concepción de los derechos humanos y sociales totalmente distinta a la que compartimos”, dijo el presidente de la Federación Universitaria de La Plata, Mateo Compagnucci.

De igual modo se expresaron desde los gremios agrupados en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de la provincia de Buenos Aires.

En tanto, en la ciudad de Buenos Aires también marcharon organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos y partidos de izquierda.

Las columnas partieron desde el Congreso hacia Plaza de Mayo con las mismas consignas que se enarbolaron en la Plata.

Así, marcharon el MST, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, la CTA Autónoma, el PCR, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, entre otras agrupaciones.

Entre quienes encabezaron la marcha estuvieron Mirta Baraballe (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora); Patricio del Corro (legislador de la Ciudad por el PTS en el FIT); Alejandrina Barry (hija de desaparecidos e integrante del CeProDH); Carla Lacorte (víctima de gatillo fácil, CeProDH), María del Carmen Verdú (Correpi) e H.I.J.O.S de zona Oeste.