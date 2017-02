La coalición opositora anuncia que inicia un proceso de reestructuración interna

Unidad designa junta para reestructurar funcionamiento de la alianza opositora

Caracas, 09 febrero 2017 (peruinforma.com / fuente: Nodal).-

La Unidad Democrática anunció este martes la designación de una junta reestructuradora que presentará al país, en un plazo muy breve, la nueva forma de gobierno que tendrá la alianza partidista opositora.

El anuncio lo hizo el secretario ejecutivo de la Unidad, Jesús Chuo Torrealba, quien coordinará y presidirá la junta, la cual también está integrada por José Ignacio Guédez (Causa R), Enrique Márquez (UNT) y Juan Carlos Caldera (PJ).

“Constituye para mí un motivo de complacencia el hecho de que por fin todos los factores que integran la alianza, han asumido e incluso le han dado carácter de urgencia al tema de la necesaria reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática”, dijo Torrealba en conferencia de prensa en la cual estuvo acompañado por representantes de los distintos partidos políticos que integran la coalición opositora.

“Hoy la Unidad en pleno asumió el reto de la reestructuración de la alianza democrática. Esto es muy importante”, indicó, agregando que esto implica la comprensión por parte de todos sobre la necesidad que había de evaluar el desempeño que se tuvo en 2016 y actuar en consecuencia.

“Ese actuar en consecuencia implica reestructurar le Mesa, para que sea un instrumento cada vez más útil en esta dura la lucha por la democracia y la libertad en nuestro país”, dijo.

“Hay una profunda y completa convicción de todos los factores de la Unidad en este sentido”, insistió.

“Así como fui llamado para conjurar la crisis de 2014, cuando la Unidad enfrentó un muy serio peligro de fractura, hoy puedo decir responsablemente que nuevamente la MUD toma medidas para enfrentar esta nueva crisis, sí, pero una crisis de crecimiento”, señaló.

Explicó que ese crecimiento viene del triunfo arrollador de la Unidad en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2015, de la amplísima mayoría de la población que en 2016 demostró que quería un cambio político en el país, y del mayor respaldo internacional que ha logrado la oposición venezolana en sus 18 años de lucha por el rescate de la libertad y la democracia.

“La MUD ya no es simplemente oposición, es una alternativa de poder por decisión del pueblo. Y por ello debemos tener nuevas conductas y nuevas realidades frente a eso”, precisó.

Caminando juntos llegamos más lejos

Torrealba adelantó que la junta reestructuradora se ocupará de construir “un conjunto de consensos” que será anunciado “en un breve plazo”.

“No quiero poner plazos que luego no se puedan cumplir por una razón u otra, pero me comprometo a que sea un plazo brevísimo, que no debería exceder de una semana, para presentarle al país decisiones sobre el nuevo gobierno de la alternativa democrática de cara a las luchas muy duras que tenemos planteadas en el futuro inmediato”, precisó.

“Hay un amplio consenso en la Unidad Democrática a propósito de todos estos temas. Toda esa intriga desarrollada por el Gobierno sobre supuestas fracturas o divisiones, no es verdad. Hay una unitaria decisión en la MUD para seguir avanzando juntos. Solo caminando juntos llegamos más lejos”, aseguró.

Aseguró que hay comprensión plena en el seno de la Unidad de que el país no está pidiendo un simple cambio cosmético o burocrático, sino que es muy importante asumir lo que la misma oposición viene diciendo desde el 20 de octubre, cuando fue cegada la vía electoral. “Hoy cualquier lucha pasa no por competir electoralmente sino por rescatar el derecho al voto. Por ello debemos decidir unos nuevos mecanismos de funcionamiento y de toma de decisiones para actuar de manera eficiente en este escenario que no es electoral, pero donde lo electoral es uno de los propósitos a conquistar, no uno de los tableros presentes”, señaló.

Agregó que, tal como lo dijo en su oportunidad el Premio Nobel de la Paz y expresidente de Polonia, Lech Walesa, ellos lograron derrotar el sistema comunista en ese país solo cuando entendieron que la lucha debe ser de toda la nación y no solo de un partido o un sindicato

En ese sentido dijo que para lograr ese mismo objetivo en Venezuela la lucha no puede ser solo de la alianza partidista sino que debe ser de toda la nación. “Eso lo ha entendido la MUD y por eso se dispone a construir mecanismos que permitan construir una alianza sólida entre el liderazgo lo político y la sociedad civil organizada, entendiendo que debe haber autonomía en cada sector”, indicó.

“Se trata de una alianza de propósito y estrategia entre el liderazgo político y democrático y una sociedad civil asfixiada por lo que estamos viviendo”, apuntó.

Reconocimiento a Chuo

Guédez, secretario general de La Causa R, al hablar en nombre de todos los partidos que integran la coalición, hizo un reconocimiento a Torrealba “por su labor y desempeño”, en especial para el logro de la victoria electoral del 6 de diciembre de 2015, lo que “marcó un antes y después y un punto de quiebre en la lucha por el rescate de la democracia en Venezuela que no debemos olvidar”.

“Chuo es el principal gestor de esta reestructuración y será siempre un baluarte de la Unidad, como lo sigue siendo también Ramón Guillermo Aveledo”, dijo.

Admitió que hubo retraso en cuanto al momento para hacer el anuncio, pero explicó que eso se debió a las complejidades propias de todo proceso democrático, el principal baluarte de la Unidad.

Señaló que hay que abrir una nueva etapa en la lucha y que el objetivo común es salir de “esta tiranía hambreadora” mediante “una democracia que enrumbe al país a una etapa de progreso”.

Concluyó informando que el llamado G-9 (PJ, VP, AD, UNT, MPV, AP, ABP, VENTE VENEZUELA, CAUSA R) constituye la instancia de coordinación política de la Unidad “desde donde nacerá la vocería para cada caso”.