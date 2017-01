Quito, 13 enero 2017 (peruinforma.com / fuente: Nodal).-

Con la presión de la sociedad civil colombiana y de la comunidad internacional, se dará el primer diálogo exploratorio del año entre el Gobierno y el Eln, que tras varios aplazamientos ocurrirá hoy en Quito, Ecuador.

Diferentes sectores de la población han enviado comunicados instando a ambas partes a ceder en los puntos en los que no se han podido poner de acuerdo para llegar pronto a la fase pública de las negociaciones.

Vale la pena recordar que ambas partes ya pactaron la agenda con la que negociarán la terminación del conflicto, pero es la liberación de los secuestrados, especialmente del excongresista chocoano Odín Sánchez, y el indulto a dos guerrilleros para que sean gestores de paz, los que no han permitido destrabar la mesa.

La Comisión Facilitadora Civil para estas negociaciones, conformada por académicos, líderes y políticos colombianos, manifestó su satisfacción por el encuentro, pero pidieron a las partes “resolver las dificultades que impiden la apertura de la mesa pública”.

Ya otro grupo de 101 ciudadanos había enviado una carta haciendo la misma invitación.

Este ciclo de conversaciones podrá durar cuatro o cinco días, dependiendo de la voluntad de las partes, según explicaron analistas, y por ser exploratorio es posible que no se muestren los avances en principio, sino hasta que se tomen decisiones.

“La iniciación de conversaciones formales sigue supeditada a liberación de Odín”, reiteró el jefe del equipo negociador del Gobierno, Juan Camilo Restrepo. Con él viajaron a Quito la exministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luz Helena Sarmiento; el mayor general (r) del Ejército, Eduardo Herrera Berbel; el psiquiatra y consiliario de la Universidad del Rosario, Alberto Fergusson, y los asesores de la presidencia Jaime Avendaño y María Alejandra Villamizar.

Países garantes apoyando

En este proceso de paz hay seis países garantes, Ecuador, especialmente, cumple un papel relevante en la facilitación de estas conversaciones.

Para Carlos Arévalo, internacionalista de la Universidad de La Sabana, “si el Eln no cede en el punto que le ha pedido el Gobierno para poder arrancar con esto, es muy difícil que los países garantes puedan hacer algo. Los garantes pueden hacer presión para que no se paren de la mesa, pero para legitimar el secuestro no estarán”, anotó el docente.

Para el indulto de los dos guerrilleros condenados por delitos diferentes a la rebelión (homicidio y secuestro), el académico propuso aplicar una suspensión de condena, que sí permite la ley, y no indulto como tal.