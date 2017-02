Farc piden modificar la fecha de dejación de armas y el gobierno dice que el plazo se mantiene

Gobierno responde a las Farc y reitera que a los 180 días se dejarán las armas

Bogotá, 23 febrero 2017 (peruinforma.com /fuente: Nodal).-

El alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo, respondió a la carta que del Estado Mayor de las Farc en la que se pidió a la ONU prorrogar el cronograma del proceso de dejación de armas.

Jaramillo, aseguró que este martes hubo una reunión y que las conclusiones no coinciden con la petición que hacen en esa carta. “Esta mañana estuvimos reunidos tres horas con las Farc y la ONU y la ONU, no le pongan atención a eso porque eso no fue lo que se discutió. Lo que discutimos fue, como evidentemente hubo una demora en el ingreso a las zonas, tenemos que ver cómo los compromisos que ya se debían haber cumplido se cumplen, porque como las Farc no estaban en las zonas no podían entregas las armas de acompañamiento”.

Jaramillo reiteró que el calendario se mantiene y que el proceso de dejación de armas continuará su curso normal. “El marco de los 180 días se mantiene y no ha estado en discusión” e insistió “como decíamos en La Habana, póngale atención a lo que se discute en la mesa y en este caso es en la comisión de seguimiento”.

Aún no se conoce la respuesta de las Farc ante esta declaración del alto comisionado para la paz.