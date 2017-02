Emotiva despedida a Marisa Letícia, esposa de Lula da Silva

Brasil, 06 de febrero de 2017 (peruinforma.com/Fuente: Nodal Noticias)

En el lugar donde se reunieron a finales de 1973 – se casaría sólo siete meses después, en mayo del próximo año – el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se despidió de su esposa, Marisa Leticia, en una sala llena de gente de la Unión de los Metalúrgicos del ABC en Sao Bernardo do Campo, escenario de muchos encuentros. Dio las gracias al afecto recibido, gritó varias veces y también exigió disculpas de los que la perseguían con “liviandad” y “pillería”, utilizando el término “matones”. Según él, Marisa “murió triste”.

“Mi vida no sería una décima parte de lo que es si no fuera esta unión. Aquí aprendí a hablar, aquí he perdido el miedo al micrófono. No me olvido de los acontecimientos de esta habitación. Aquí me encontré con Marisa. Aquí Marisa llevó a cabo el bar para mí para cambiar a medida que me hice “, dijo Lula, emocionado. “Prácticamente se elevó a los niños solos …”, dijo, interrumpiendo el discurso. “De hecho, era la madre, padre, hija, abuela, era él.”

El ex presidente, Dilma Rousseff, gobernadores, ex ministros, representantes de diversos partidos políticos y movimientos sociales y muchos antiguos compañeros de Lula fueron temprano en la sede del sindicato. El funeral fue abierta al público a las 10 horas, después de un tiempo reservado para la familia. El movimiento fue intenso: 15h hasta aproximadamente la línea que viene de la tierra, a la vuelta, hasta la tercera planta del edificio. Lula permaneció tres horas de pie junto al ataúd, para ir a una zona más alejada, al lado. La ceremonia terminó alrededor de las 15:30. El cuerpo fue llevado al cementerio de la colina del jardín, también en San Bernardo, al ser incinerado en una ceremonia reservada para la familia.

No estaba previsto el discurso del ex presidente. Habló después de las manifestaciones de Dom Angélico Sandalo Bernardino- que dos días administró el sacramento de los enfermos – el obispo de la Diócesis de San Andrés, D. Pedro Carlos Cipollini, y el padre Julio Lancelotti, del Ministerio gente de la calle. discursos políticos se evitaron, pero hacen Angelico hizo mención de la reforma laboral y de la Seguridad Social, por lo que no son “contra los trabajadores, contra los pobres.” Y preguntó a Lula a descansar a partir de mañana, “porque Brasil te necesita mucho.”