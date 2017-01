Elecciones Ecuador: Los dos principales candidatos coinciden en que se mantendrá la dolarización

Lenín Moreno: “El pueblo se encuentra satisfecho con la dolarización y hay que mantenerla”

Quito, 06 Enero 2017 (peruinforma.com/ fuente: Nodal).-

El candidato a la Presidencia de la República, Lenín Moreno, ratificó el jueves a la dolarización como el régimen monetario y cambiario oficial en el país y rechazó las acusaciones de fuerzas políticas opositoras en el sentido que buscaría la introducción de una moneda alternativa al dólar en caso de ganar la elección.

El pronunciamiento, en el que aseguró que sería una “locura económica” el abandono de la dolarización, se produjo en entrevistas con medios de Guayaquil y Latacunga.

Ante las versiones difundidas por otros candidatos presidenciales y fuerzas políticas detractoras en el sentido que buscaría un reemplazo de la dolarización vigente desde el 2000, Moreno indicó que, por el contrario y tal como lo afirmó en su entrevista con la estación televisiva Teleamazonas la jornada previa, su propuesta es apuntalar el modelo a través del crecimiento, la estabilidad, el empleo y la inversión, por lo que calificó como una “locura” cualquier iniciativa que busque la desdolarización.

“Lo único que tiene que hacer el público, y usted si es tan amable, es tomar la entrevista y ver que realmente fue sacado de contexto (su pronunciamiento), en el momento que alguna persona típica de este tiempo, con malas artes por supuesto, como parte de la campaña sucia, interpretó como que yo decía que hay que salir de la dolarización. No es verdad. Yo en mi declaración he dicho claramente que el pueblo ecuatoriano se encuentra muy satisfecho con la dolarización y hay que mantenerla”.

“Sería una locura incluso de doble vía. Una locura económica y una locura electoral”, agregó al ser cuestionado respecto a si en su plan gubernamental se contempla la introducción de una moneda local.

Moreno insistió que mantenía su postura de la “mano extendida” con la que arribó en septiembre pasado al país a fin de dialogar con actores políticos, económicos y sociales en torno a las iniciativas que se requieren para la creación de empleo y las reformas para potenciar el potencial económico y el sistema democrático del país.

En este sentido, Moreno se mostró satisfecho de la respuesta positiva de los otros candidatos a su invitación a un diálogo que rebase la confrontación personal y proponga ideas a los electores de cara a las elecciones del 2017.

“Yo siempre he dado ejemplo de aquello, yo siempre he estado concertando, siempre he estado dialogando, con la gente siempre he evitado completamente la confrontación y he iniciado mi campaña, desde el principio, desde cuando Alianza País decidió que sea su candidato, yo había manifestado que es importante dignificar, darle honor, darle decencia, adecentar la política. La política no tiene por qué ser fea, la política es un servicio a la comunidad”, aseveró Moreno en el diálogo con los medios de comunicación de Guayaquil y Latacunga.

“El día de ayer se me propuso hacer un conversatorio, un diálogo por el futuro del país y en ese momento lo acepté porque el país no quiere un espectáculo tan bochornoso como el que se dio entre los candidatos a la Presidencia a los EE.UU, en los cuales inclusive los primeros asientos se vendían a decenas de miles de dólares”, indicó en referencia a la propuesta del Grupo El Comercio de concretar un diálogo abierto y nacional.

Andes

Guillermo Lasso promete que defenderá el modelo de la dolarización

El candidato presidencial de la alianza CREO-SUMA, Guillermo Lasso, prometió defender la dolarización en el Ecuador. Lo hizo en su discurso en un acto masivo en la Plaza Belmonte, el segundo desde inicio oficial de la campaña electoral.

Lasso ingresó al sitio de la mano de su esposa, María de Lourdes Alcívar.

En el escenario lo esperaban su compañero de binomio, Andrés Páez, y varios candidatos a asambleístas.

“Los continuistas de Correa, Moreno y Glas declaran que ya no van a defender la dolarización, que quieren moneda propia para devaluar y meterle la mano al bolsillo del ecuatoriano”, afirmó Lasso, al referirse a declaraciones de su contendor oficialista, quien señaló que ese modelo se mantendría mientras el país desarrolle su producción y haya confianza en una moneda propia.

Lasso dijo que el gran debate de las próximas elecciones es sobre dos modelos: “El del continuismo representado por Rafael Correa, Lenin Moreno y Jorge Glas; y la alternativa del cambio que vibra y grita por un Ecuador libre”.

El aspirante afirmó que el continuismo de Correa “nos ha sumido en una crisis económica al Ecuador, que ha generado el desempleo, que ha hecho que quiebren los pequeños negocios, que ha dado la espalda a la agricultura y ganadería, lo cual representa un triste pasado para la democracia ecuatoriana”.

Frente a ese panorama, añadió que él representa la alternativa del cambio en libertad.

En un artículo de opinión publicado en The Economist, se señala que “en las elecciones de febrero próximo Ecuador le dirá ‘hasta luego’, si bien no ‘adiós’, a Rafael Correa, un populista de izquierda que ha gobernado el país durante una década. Con una economía dependiente del petróleo y que está en recesión, su sucesor Lenin Moreno enfrenta una difícil batalla en contra de Guillermo Lasso, un banquero conservador de Guayaquil…”.

El Universo

FUENTE: http://www.nodal.am/2017/01/elecciones-2017-los-dos-principales-candidatos-coinciden-en-que-se-mantendra-la-dolarizacion/