Ecuador: Correa denuncia estrategia en los militares para desacreditar su gobierno

Quito, 21 Septiembre 2016 (peruinforma.com/fuente: Nodal).-

El presidente Rafael Correa anunció este martes una investigación para conocer más detalles de una supuesta estrategia desde la Armada de Ecuador para desprestigiar las reformas que emprende a la Ley del Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas ISSFA.

“Se están investigando, habrá que tomar acciones y habrá que ver si hay delitos, pero por lo menos son funciones totalmente ajenas a la Armada Nacional”, manifestó el jefe de Estado la noche de este martes durante un conversatorio con medios de comunicación, desde la costera ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, donde cumplió una intensa agenda de trabajo.

El mandatario dio a conocer los cuatro comités presuntamente formados para oponerse a las reformas al ISSFA, uno para oponerse a las reformas, otro de guerra psicológica, y en relación a eso dijo que “coincidencialmente, aparecen los videos de paramilitares entrenándose en un parque Metropolitano de Quito”.

Denunció, además, que ha circulado un pasquín en Fuerzas Armadas supuestamente de un manuscrito de una asesora del Ministro, diciendo que ellos van a controlar el ascenso de oficiales. “Todo eso es falso, eso se llama guerra psicológica y coincide con esto”, aseguró el presidente.

“Nos llena de profunda tristeza, no sabemos si haya delito, habrá que mandarlo a Fiscalía pero es claro que al menos hay infracciones graves en el deber de los militares que son obedientes no deliberantes, esto no es letra muerta, es fundamento de la democracia”, expresó el mandatario.

Explicó que los militares “no pueden ser deliberantes con el arma al cinto, esto significa meterse en política, cuestionar las leyes. Resulta que el presidente ahora no es su superior, no nos podemos dar por vencidos ,el poder militar debe estar sometido al poder civil y sabemos que hay estas operaciones”.