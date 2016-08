Colombia: Santos anuncia el cese al fuego definitivo con las Farc desde el próximo lunes

Bogotá, 27 agosto 2016 (peruinforma.com / fuente: Nodal).-

El presidente Juan Manuel Santos ordenó el cese el fuego definitivo con las Farc a partir del próximo lunes 29 de agosto, tras el histórico acuerdo final logrado la víspera con esa guerrilla.

“Con lo que sucedió ayer, donde todo está acordado, quiero informarles a los colombianos que como Jefe de Estado y comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas he ordenado el cese al fuego definitivo a partir de las cero horas del 29 de agosto. Se termina así el conflicto armado con las Farc”, afirmó el mandatario desde el Patio Núñez del Capitolio Nacional.

Allí, Santos entregó al Congreso el texto definitivo de los acuerdos alcanzados.

“Aquí en los escalones del Capitolio, hago entrega a usted, Mauricio Lizcano, presidente del Senado, de los textos definitivos que ya están publicados en la Gaceta Oficial, y de la carta firmada por este servidor, por el vicepresidente, y por todos los miembros del gabinete como lo estructura la ley. Aquí le informo al Congreso lo que le dije al país: el plebiscito será el 2 de octubre”, afirmó el mandatario.

El jefe de Estado recordó que había hecho la promesa de que sería el pueblo colombiano quien refrendara los acuerdos de paz. “Soy consciente de que no tenía la obligación legal pero sí moral. Creo que el pueblo debe tener la última palabra”, enfatizó.

Por su parte, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, al recibir el texto definitivo de los acuerdos, señaló que la discusión de los mismos se hará el lunes próximo, para lo cual ya fueron convocadas las plenarias de ambas corporaciones.

Explicó que ese mismo día se estará dando el aval que ha solicitado el jefe del Estado para poder citar el plebiscito, incluso explicó que también en ese momento se podrá conocer la pregunta con la que se hará la citación a las urnas.

También el senador Lizcano urgió al Consejo Nacional Electoral para que expida rápidamente toda la normatividad bajo la cual se regirá el plebiscito.

Este es el discurso del mandatario en la entrega del texto con los acuerdos de paz con las Farc.

“Muy buenas tardes a todos. Anoche se informó desde La Habana que luego de cinco años y medio de negociaciones, cuatro en público y uno y medio en secreto, se llegó finalmente a un acuerdo con las Farc para poner fin un conflicto de más de 50 años.

Ese hecho, es un hecho histórico que cambiará la faz de Colombia para bien. Ayer mismo sancioné y promulgué la Ley del Plebiscito que aprobó el Congreso de la República que fue a la Corte Constitucional, allá la examinaron, la analizaron, le dieron su exequibilidad, se la retornaron al Congreso y el Congreso me la envió.

Esa Ley establece claramente que debo informar al Congreso de la República la fecha para realizar el Plebiscito por la Paz. Las razones por las cuales se convoca el plebiscito y debo también entregarle al Congreso los textos completos y definitivos de los acuerdos con las Farc.

En tal virtud, señor presidente del Congreso la República, Mauricio Lizcano, señor presidente de la Cámara de Representantes (Miguel Ángel Pinto), y señores senadores, senadoras, y miembros de la Cámara que hoy nos acompañan.

Aquí en los escalones del Capitolio acompañados de la estatua de Rafael Núñez, hago entrega a usted, señor Presidente del Congreso, de los textos definitivos que ya están publicados en La Gaceta y de la carta firmada por este servidor, por el señor Vicepresidente de la República, y por todos los miembros del gabinete como lo estipula la Ley.

Aquí le informó al Congreso de la República lo que anuncié ayer al país. El plebiscito se realizará el 2 de octubre, el día del nacimiento de Gandhi, un día muy especial. Y aquí están las razones por las cuales se convoca a ese plebiscito que son muy sencillas.

Yo le prometí al pueblo colombiano que un hecho tan importante que va a cambiar para bien la vida de los colombianos, como es la paz con las Farc debería ser refrendado por el pueblo para darle mayor legitimidad.

Soy consciente que no tenía esa obligación legal, pero tenía esa obligación moral porque soy un demócrata, porque creo que el pueblo debe tener la última palabra.

Y por eso insistí desde el principio con las Farc y luego con muchos que me decían: eso no es necesario; insistí en el plebiscito que es la forma más práctica, un referendo no hubiese sido posible porque la propia Corte Constitucional establece que tiene que dividirse pregunta por pregunta, el plebiscito facilita la decisión del pueblo.

Y mediante este acto señor Presidente del Congreso le estamos entregando al pueblo la última palabra sobre la paz de Colombia.

Y será el pueblo el 2 de octubre el que diga: ¡Sí, queremos la paz!

Y las razones también –que están en esa carta- son muy sencillas, la paz siempre es mejor que la guerra, la paz nos va a quitar el miedo con que hemos crecido todos los colombianos después de tanto tiempo de conflicto armado.

La paz le va permitir a los desplazados regresar a sus zonas y tener una vida digna, la paz nos abre oportunidades que la mayoría de los colombianos nunca hemos visto, ni tenido.

Ahí están todas las razones señor Presidente, y por eso aquí vengo cumpliendo con la ley para hacerle entrega formal de estos textos y esta carta.

También dije desde el principio, hace cuatro años cuando e hizo público el proceso, que no se podía decretar un cese al fuego, sino hasta que terminara el proceso.

Con lo que sucedió ayer donde todo está acordado, quiero informarles a los colombianos que como Jefe de Estado y como Comandante en Jefe de nuestras Fuerzas Armadas, he ordenado el cese al fuego definitivo con las Frac, a partir de las cero horas del próximo lunes 29 de agosto. Se termina así el conflicto armado con las Farc.

Dejo en sus manos señor presidente el texto y la carta y estaremos y el pueblo colombiano estará ansioso de la respuesta del Senado y la Cámara de Representantes”.