Ciudad de México, 27 diciembre 2016 (peruinforma.com / Estrella Trujillo- México)

Las instituciones financieras de acuerdo a datos proporcionados por el Banco de México, han emitido un total de 23.4 millones de tarjetas de crédito con un saldo de crédito de 305.7 miles de millones de pesos, declaró Anselmo Chávez Capó, catedrático de la Licenciatura en Administración Financiera de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

En conferencia de prensa, el académico manifestó que a junio de 2016 la cartera comprobable entre clientes que pagan el saldo total de sus tarjetas de crédito y los que no lo llevan a cabo, estuvo conformada por 17.3 millones de plásticos y presentaron un saldo de 272.2 miles de millones de pesos.

Abundó que es importante tomar en cuenta a partir de estas cifras la problemática que van a presentar algunas personas por el endeudamiento con dinero de plástico, es decir, que han excedido el uso de la tarjeta de crédito, representada por los clientes “no totaleros” a junio de 2016, fue de 8.9 millones de tarjetas de crédito con un saldo de crédito de 208.9 miles de millones de pesos y constituyeron el 51.7 por ciento del total y el 76.7 por ciento de la cartera total comparable.

Reiteró que de los 23.4 millones de tarjetas de crédito disponibles, aquellas que podemos hacer comparables con programas y planes, representan 17.2 millones de plásticos.

Enfatizó que el 18.8 por ciento de crédito disponible para clientes totaleros y no totaleros fue utilizado para hacer uso de meses sin intereses y el 19.6 por ciento fue para promociones a una tasa preferencial y aproximadamente el 61.6 por ciento del crédito otorgado fue sin promoción alguna.

Agregó que si al final de estas cifras se hace un comparativo, se puede observar que el número de tarjetas de crédito se incrementó del 2015 al 2016 del 23.4 por ciento al 24.5 por ciento, y durante este mismo periodo el número de tarjetas incluidas en la cartera se incrementó un 6.4 por ciento y el saldo de crédito de estas tarjetas aumentó un 3.6 por ciento en términos reales.

Subrayó que considerando los incrementos que se registrarán en las tasas de referencia en 2017, se podrá ir observando un deterioro en el pago de los créditos que se han adquirido a través de los plásticos.

Anselmo Chávez exhortó a las personas a manejar los plásticos con responsabilidad, porque de lo contrario caerán en deudas impagables, además de que al contratar un crédito es importante manejar una tasa fija, ya que las personas más afectadas son aquellas que tienen un crédito con tasas variables que provocarán un incremento significativo en sus deudas.

En ese sentido, dijo que con estas medidas de incremento a las tasas referenciales del Banco de México, se está comenzando a agotar la oportunidad de tener acceso a un crédito por medio de las tarjetas y lo que está pasando es que la gente está comprometiendo los flujos de efectivo y por consecuencia, se está disminuyendo la capacidad de pago por parte de las personas.

Y como consecuencia se va a observar que la morosidad del sistema financiero de las tarjetas de crédito en el sistema financiero mexicano puede empezar a incrementarse.

“Si tomamos en cuenta que se considera a una persona morosa a aquella que por dos meses no han alcanzado a pagar los mínimos de los plásticos, pero sin considerar su deuda como una situación problemática. Y comienzan a tener problemas aquellas personas que después de los 60 días no han pagado su saldo mínimo de crédito, además de que al no pagar dos meses y el registrarse este incremento en las tasas de interés preferencial va a provocar que los cuentahabientes mexicanos no puedan pagar”, dijo.

El incremento de la gente morosa para pagar sus deudas adquiridas a través de las tarjetas de crédito puede llegar aproximadamente en un 5 por ciento adicionales a los que ya se tienen registrados hasta el momento.