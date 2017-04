PETROPERÚ confirma que no hubo derrame en el oleoducto nor peruano

Lima, 06 Abril 2017 (peruinforma.com).-

Ante la difusión de una denuncia por un supuesto derrame, PETROPERÚ informa a la opinión pública lo siguiente:

PETROPERÚ confirma que no se ha producido derrame de crudo en el Km. 144 del Ramal Norte del Oleoducto Nor Peruano, en la provincia de Datem del Marañón, región Loreto.Hoy un equipo técnico de PETROPERÚ, junto a miembros de Osinergmin, llegaron a la zona acompañados por autoridades de la comunidad nativa Puerto Pijuayal y confirmaron que no existe fuga de petróleo.

La comprobación conjunta de la inexistencia de derrame alguno, se ha formalizado con la suscripción de un acta con las autoridades de la comunidad. De esta manera se descartan las versiones difundidas ayer por la noche.

Se informa también que, desde hace unas semanas, Petroperú viene recibiendo falsas alarmas de derrames que han generado preocupación en la población de la zona, las autoridades y la sociedad en su conjunto.

Se precisa que Petroperú tiene implementado en forma permanente el Plan de Contingencia que se activa cada vez que se produce una alarma de fuga de petróleo.

Con los sucesos del día de ayer, se confirmaría también que las falsas alarmas son parte de una campaña de desinformación de algunos dirigentes para encubrir los graves actos de violencia en la que habrían incurrido, como la retención de tres gerentes de nuestras empresas contratistas en Mayuriaga, cuya liberación se produjo luego que éstas fueran conminadas a pagar de S/.80,000 como valor de rescate, sin perjuicio de la exigencia del desalojo de sus campamentos y el impedimento de la continuación regular de las labores de remediación.

Durante los 40 años de operación del ONP, han ocurrido 99 derrames de los cuales 62 fueron causados por terceros y 26 por fallas geológicas.

El año pasado merece especial comentario, porque como se recordará hubo 10 derrames producidos por terceros, habiendo sido el último incidente a mediados del mes de noviembre, los cuales fueron denunciados ante el Ministerio Público en su oportunidad.

Esta grave situación generó que, en la Delegación de Facultades otorgadas por el Congreso de la República al Gobierno, se promulgara Decreto Legislativo 1245 que establece sanciones penales por atentar contra este tipo de infraestructuras.

La operatividad del ONP es estratégica para la actividad petrolera en la Amazonía, la misma que beneficiará a miles de personas generando trabajo de manera directa e indirecta, así como un mayor flujo de ingresos por canon petrolero, aportando de esta manera al PBI de la región y del país.

Es así que, desde el 6 de febrero pasado hasta la fecha, se vienen realizando pruebas de bombeo en el Ramal Norte del ONP con la finalidad de reiniciar sus operaciones, habiéndose mantenido constante la presión interna en el ducto sin haber habido derrame alguno.

PETROPERÚ invoca a la población a defender el patrimonio de todos los peruanos.