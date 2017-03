No hay Fenómeno El Niño, sino cambio climático dice Horacio Zeballos

Lima, 14 Marzo 2017 (peruinforma.com).- El Perú no está afectado por el fenómeno “El Niño”, sino por un fenómeno atmosférico climático que ocurre por el calentamiento global y es parte del cambio climático. Es una errónea tipificación que puede traer graves consecuencias en la adopción de acciones de previsión. Así lo afirmó el congresista Horacio Zeballos (FA), de profesión ecólogo, quien indicó que las entidades encargadas e involucradas en su estudio, como el Senamhi y el Instituto Geofísico del Perú (IGP), están haciendo una mala tipificación El parlamentario consideró que puede traer consecuencias graves si en el Perú se tiene la concepción del uso del territorio vinculado con la captación del agua. En ese sentido, explicó que se obtiene agua de la parte alta de las montañas y se la conduce a las partes media y baja para el riego respectivo. Pero ahora no está lloviendo en la parte alta, sino en las otras dos, lo cual significa que las represas no funcionarán adecuadamente y que los sistemas de riego pueden estar en peligro por las inundaciones, como se ve ahora en Arequipa y en otros lugares del país, lo cual ha sucedido en años anteriores, pero en menor intensidad. Zeballos indicó que tanto el Senamhi como el IGP deberían advertir el problema y que otras agencias gubernamentales, como el Instituto de Innovación Agraria (INIA), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), deben hacer lo propio para identificar los fenómenos de plagas que aparecen cuando ocurre una inundación o una sequía. “Frente a una emergencia se asiste el caso, pero no se previene”, advirtió. Recomendó que las instancias se integren para ver el tema en conjunto y adoptar una nueva concepción de nuestro territorio con un cambio de régimen notable de precipitaciones como viene ocurriendo. AGRICULTURA FAMILIAR El legislador hizo estas afirmaciones durante el foro “El Sistema de Garantía Participativo (SGP) y la agricultura familiar en el Perú”, que fuera organizado por su despacho el martes 14. El referido evento sirvió para que se conozcan las propuestas y demandas de los agricultores de productos orgánicos y ecológicos del país que requieren de un sistema de certificación que garantice la calidad de los artículos en el mercado nacional e internacional. Zeballos Patrón explicó que hay certificadoras internacionales, pero resultan muy costosas y que se necesita la validación del SGP para su creación en el país, a nivel local, regional y nacional. De esta manera, dijo, la gran diversidad de productos peruanos no solo estarían en vitrina, sino en los mercados internacionales. A manera de ejemplo de las cuantiosas pérdidas que se están produciendo en estos momentos indicó que en el mundo se viene consumiendo dos tipos de papa y en el Perú existen tres mil variedades. Informó que hay una propuesta legislativa en ese sentido de la congresista Marisol Espinoza (APP), otro de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y otro de Senasa. “Se requiere que se compatibilicen las tres para aplicarla en el país”, anotó. Al evento también concurrieron los congresistas Humberto Morales (FA), Edwin Donayre (APP) y Sergio Dávila (PpK). En representación del Ministerio de Agricultura, el director general de Negocios Agrarios, Ángel Manero, fijó para el 28 del presente mes la fecha límite para contar con una propuesta consensuada para la creación de una certificadora nacional y anunció que está por aprobarse un bono de emergencia de 500 soles por hectárea a los agricultores afectados por las inundaciones. También estuvieron presentes el presidente de la AMPE, Filemón Mechato, y en representación de los consumidores y la promoción y el desarrollo del sector, Cecilia Mendiola y Juan Vaccari, respectivamente.