El gobierno de Chile decreta la creación del parque marino más grande de américa latina

Santiago, 27 agosto 2016 (peruinforma.com / fuente: Nodal).-

En octubre de 2015, el Gobierno de Chile anunció la creación del Parque Marino Nazca-Desventuradas, proyecto que abarca las islas San Félix y San Ambrosio, convirtiendo a Chile en la cuna del parque marino más grande del continente americano, triplicando así a las áreas oceánicas protegidas del país.

Y hoy, la medida se hizo oficial. Recordemos que, en el marco de la conferencia internacional Our Ocean que se realizó en Valparaíso en octubre de 2015, la Presidenta Michelle Bachelet anunció la instauración del ya mencionado parque, un área totalmente protegida con una superficie de 300.035 kilómetros cuadrados, constituyendo una zona de no extracción en la cual no se permitirá la pesca ni otras actividades extractivas.

“En una época donde los océanos sufren la sobreexplotación de especies, contaminación y fenómenos como el cambio climático, la protección de estas islas significa un gran paso para los mares de Chile y el mundo”, celebró Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de la organización de conservación marina Oceana.

Así y con la formación de Nazca-Desventuradas, Chile no solo albergará el parque marino más grande de América, sino que protegerá el 12% de su superficie marina, lo que significa un aumento del 4.4%.

La propuesta para formar este parque marino se elaboró a partir de la expedición realizada por National Geographic y Oceana en febrero de 2013, que contó con la participación de un equipo de destacados científicos nacionales e internacionales, quienes exploraron -por primera vez y con tecnología de punta- uno de los lugares más prístinos y salvajes de América del Sur.

En la oportunidad los científicos encontraron un ecosistema único sin señales de impacto humano, presentando un abundante nivel de especies endémicas que superaba el 90%: bosques de algas, poblaciones de peces como enormes atunes, vidriolas y tiburones de aguas profundas, frágiles corales de profundidad y langostas de gran tamaño, superando algunos ejemplares el metro de tamaño y llegando casi a los 8 kilogramos.

Una vez finalizada la expedición, se elaboró un informe científico sobre la biodiversidad de las Desventuradas, además de una propuesta para el establecimiento de un gran parque marino que circundara las islas, iniciativa que contó con el apoyo de la comunidad del Archipiélago de Juan Fernández.

Luego del decreto promulgado hoy en el Diario Oficial, la siguiente etapa consiste en definir el plan de administración de esta área protegida, que será efectuado por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), y los ministerios de Medio Ambiente y Defensa Nacional. En cuanto a la fiscalización, las instituciones a cargo serán Sernapesca y la Armada de Chile.

“Somos un pais oceanico y a veces pareciera que vivimos de espaldas al mar. Tenemos la responsabilidad de conservar y utilizar de manera sustentable el océano para las presentes y futuras generaciones, además de la obligación internacional de preservar el océano, que contribuye a controlar el cambio climático”, expresó el canciller Heraldo Muñoz.

El Parque Marino Nazca-Desventuradas constituye un gran avance para lograr el compromiso asumido por Chile en el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica. Es fundamental seguir protegiendo zonas de importancia ecológica en Chile, y que otros países sigan el ejemplo y establezcan más áreas protegidas que permitan la conservación y recuperación de los mares y sus recursos”, concluyó van der Meer.