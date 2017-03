Indecopi multa a Wong por ser inaccesible para las personas con discapacidad

“Me sentí frustrada y me identifiqué con muchas otras personas que se ven impedidas como los ancianos. Me sentí decepcionada porque un supermercado como Wong no invierta sus ingresos en un simple ascensor”, comenta Marilú Montero. Esta ciudadana en mayo de 2016 se dispuso a subir al segundo piso del supermercado para adquirir entradas cuando se dio con la sorpresa de que no tenía ningún medio para subir. Marilú Montero decidió entonces poner una reclamación y después una denuncia ante el Indecopi. Casi un año después, este organismo, mediante una resolución emitida el 24 de febrero, resolvió en su favor y condenó a Wong. “Siento que mi esfuerzo ha valido la pena, ya que mi reclamo beneficiará a muchas personas que durante muchos tiempo se han visto privadas de acceder al centro comercial”, explica.

La sanción a Wong se debe a que este local incumple tanto la normativa internacional, recogida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como la nacional, que disponen que las edificaciones ya sean públicas o privadas deben contar con ambientes y rutas accesibles para las personas con discapacidad con el fin de generar una igualdad de condiciones para todos.

“Cencosud brinda un servicio importante y no puede excluir del mismo a la población con discapacidad física, usuaria de silla de ruedas. Debe adecuar el entorno de todos sus locales de modo que sean accesibles para todos. No solo por una exigencia legal, sino también y, sobre todo, por la dimensión humana que todo brindador de servicio debe tener”, afirma Marivero del Mastro, abogada de Sodis.