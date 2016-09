Travis y Chris buscan desesperadamente por refugio en “Fear the Walking Dead”

Lima, 02 de setiembre de 2016 (peruinforma.com).-

El capítulo estreno de “Fear the Walking Dead”, “Do Not Disturb”, llega a AMC el domingo 4 a las 8:00 pm. Travis tiene problemas por reconectarse con Chris mientras busca desesperadamente por un refugio. Mientras tanto, Alicia conoce a una mujer con un pasado sangriento.

Además, los fanáticos podrán ver un nuevo programa de “Talking Dead: Fear Edition”, en donde Chris Hardwick, el conductor, recibe a dos miembros sorpresa del reparto. El programa estreno podrá verse por AMC el lunes 5 a las 9:00 pm luego de la repetición doblada al español de “Do Not Disturb”.

A medida que nos embarcamos en la segunda mitad de la segunda temporada, las familias Clark/Manawa, Salazar y Strand se separan. Los eventos que ocurrieron en el confín del Abigail dispararon a nuestros personajes en rutas opuestas. Ahora, deberán transitar sus caminos individuales si quieren sobrevivir. Alicia lucha con la incapacidad de Madison de olvidarse de Nick, al tiempo que Travis intenta proteger a Chris del instinto apocalíptico que parece haberlo poseído. Strand está perdido en su luto y el tenebroso pasado de Daniel deja a Ofelia desilusionada sobre sus posibilidades de sobrevivir y rearmar sus vidas.