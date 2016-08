Sundance Channel estrenará en exclusiva la cuarta temporada del aclamado drama “Rake”

Lima, 27 de agosto de 2016 (peruinforma.com).-

Sundance Channel anuncia el regreso de “Rake” la aclamada comedia dramática australiana el próximo martes 30 de agosto a las 8:00 pm.

“Rake” sigue las aventuras de Cleaver Greene (Richard Roxburgh), un exitoso aunque autodestructivo abogado (también conocido en Australia con el término “rake”) que toma parte en los casos más controvertidos. Brillante, iconoclasta y problemático, Cleaver vive su vida al extremo haciendo malabares entre una vida personal compleja y una carrera exitosa. Ya sean las mujeres, las apuestas o las drogas, Cleaver no puede resistirse ante ninguna tentación.

Luego de volar por Sydney atado a un globo aerostático, Cleaver Greene cae, literalmente, en el medio de un caos de su pasado. Para escapar de un plan de venganza hacia él, Cleaver se refugia en un pueblo tranquilo liderado por un terco pero decente cura y su liberal hija. Sin embargo, no tardará mucho en ser tentado en regresar a la “ciudad del pecado”.

Syndey se ha convertido en un lugar muy peligroso en su ausencia y vuelve a una ciudad colapsada por amenazas terroristas y una carente fe en la autoridad local. Cleaver inicia un recorrido de investigación que lo lleva hasta los rincones más oscuros de la cúpula de poder. Los personajes de las temporadas anteriores regresarán en un entramado de historias que la audiencia llegó a amar. La nueva temporada de “Rake” continúa las desaventuras del depravado abogado Cleaver Greene y su bromeante punto de vista sobre la política y los sistemas legales, como así también sobre los miedos y las obsesiones más secretas.

A lo largo de las tres temporadas anteriores, la historia acompañó a un Cleaver Greene mientras se entrometía en situaciones comprometedoras. En la corte defiende a un bígamo, un asesino que resulta ser un caníbal, un conductor de radio acusado de incitar una revuelta al aire, una colegiala psicótica y a un hombre acusado de rebanarle el pene a su vecino con unas tijeras de jardinero. En su vida privada Cleaver se involucra con una anciana adinerada muy exigente y con la esposa de un político y para el final de la segunda temporada se encuentra en la cárcel bajo el cargo de homicidio. La tercera temporada, tuvo que pelear por reestablecerse en la profesión, al enfrentar casos de corrupción a niveles corporativos y gubernamentales, se vio en vuelto en un excesivo uso de sustancias ilegales, se le detectó falsamente un cáncer y se enfrentó a dos Royal Commissions muy reales.

En preparación al estreno de la cuarta temporada el martes 30 de agosto a las 8:00 pm, Sundance Channel emitirá un maratón de la tercera temporada, en dos partes: la primera mitad el viernes 26 desde las 8:00 pm y los restantes episodios, el sábado 27 a partir de las 8:00 pm. La nueva entrega de “Rake” consiste de ocho episodios de una hora que estrenarán los martes durante el primetime y se repetirán cada jueves a las 11:00pm.

Con una mezcla de elementos dramáticos y cómicos, “Rake” ha sido recibido por la crítica con grandes reseñas. The Sunday Herald Sun de Australia la describió como “una historia cínica con un guion certero e irreverente”, mientras que Weekend Australia concluyó que “Roxburgh es brillate… su energía y su carisma son atrapantes”. En anticipo a la nueva temporada, el medio británico, The Guardian , asegura “Más allá de todos los elementos anticuados y los juegos de litigio, ‘Rake’ es una serie humana, complicada pero sentida sobre una personalidad extrema que busca comprobar los límites de su tendencias auto destructivas. La nueva temporada promete profundizar el dilema del anti-héroe”.

“Rake” cuenta con el protagónico de Richard Roxburgh (Moulin Rouge, Misión Imposible II). La nueva temporada incluye a Russel Dykstra (Romulus, My Father, Ned Kelly), Danielle Cormack (“Xena: La princesa Guerrera”, Separation City), Matt Day (Muriel’s Wedding, “Shackleton”, “Spooks”) and Adrienne Pickering (Shutter, Knowing, The Reef). La nueva temporada cuenta además con la aparición de Miriam Margolyes (La saga Harry Potter), Justine Clarke (Mad Max: Beyond Thunderdome, Look Both Ways) y el desopilante escritor y director John Waters (Hairspray, Serial Mom).

“Rake” fue creada por Peter Duncan, Richard Roxburgh y Charles Waterstreet. Richard Roxburgh ha ganado varios premios por su personificación de Cleaver Greene, que incluyen el premio AACTA como mejor protagónico en televisión en 2013 y el premio Logie como mejor actor en 2011. En el mismo año la serie dramática ganó el Australian Writer´s Guild Award por mejor serie. La cuarta temporada de “Rake” fue escrita por Peter Duncan y Andrew Knight. Está dirigida por Peter Duncan, Peter Salmon and Rowan Woods y producida por Ian Collie, Peter Duncan y Richard Roxburgh