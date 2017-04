Secretos y mentiras, Juliette Lewis, la implacable detective Cornell y sus revelaciones más oscuras. ¿Quién mató a Kate?

Lima, 05 Abril 2017 (peruinforma.com).-

El próximo Viernes 7 de Abril a las 8:00 p.m. AXN estrena la segunda temporada de su serie SECRETOS Y MENTIRAS, protagonizada por la destacada y talentosa actriz Juliette Lewis, protagonizando a la detective Andrea Cornell. Los nuevos episodios de este thriller de misterio, contarán con el actor Michael Ealy, quien ingresa al elenco para dar vida a Eric Warner, uno de los principales personajes de la historia. El cadáver de una mujer es descubierto y rápidamente varios sospechosos de su muerte saldrán a flote.

En la segunda temporada de SECRETOS Y MENTIRAS, Eric Warner (Michael Ealy) parece estar en el mejor momento de su vida. Inteligente, bien educado y trabajador, es el heredero de una empresa familiar. Recién casado y profundamente enamorado, Eric asiste a una fiesta para honrar a su padre, y en la cual todas las riendas de los negocios les serán cedidas. Pero la tragedia lo golpea inesperadamente. La hermosa esposa Eric, Kate Warner (Jordana Brewster), es encontrada muerta. Y para supervisar la investigación, escontraremos a la imperturbable detective Andrea Cornell (Juliette Lewis).

De inmediato la detective Cornell pone al marido afligido en su mira, pero como siempre, los secretos se esparcen sobre esta familia aparentemente perfecta y vuelven su mundo al revés. Mientras Eric lucha para demostrar su inocencia y salvar la empresa familiar, descubre que su amada Kate y el resto de su familia no son quienes parecían ser.

La detective Cornell también quiere investigar a toda la familia Warner, donde encuentra al encantador John Warner (Terry O’Quinn), padre de tres hijos, quien convirtió su empresa de capital privado en un modelo de honestidad y moralidad. Amanda Warner Young (Mekia Cox), la hermana de Eric, casada con un destacado cirujano, trabaja como abogada criminal en la oficina del Defensor Público. Ella conoce bien lo que pasa y protege ferozmente a Eric. Patrick Warner (Charlie Barnett) es el niño más joven de la familia, quien ha trabajado junto a su padre y hermano como analista de la compañía, y siempre ha vivido a la sombra de Eric.

Danny (Kenny Johnson) no es parte de la familia Warner, pero está complicando más aún la ya compleja vida de Eric. Danny también es un posible sospechoso de la muerte de Kate. Los miembros de la familia Warner no son los únicos que ocultan secretos. La detective Cornell debe lidiar con sus propias revelaciones oscuras. ¿Quién mató a Kate? ¿Y qué hará la gente para mantener sus secretos ocultos y evitar arruinar sus vidas? La vida será una montaña rusa emocional para Eric Warner. ¿Acaso mató a Kate o no?.

El elenco de la segunda temporada de SECRETOS Y MENTIRAS incluye a Juliette Lewis como la detective Andrea Cornell, Michael Ealy como Eric Warner, Terry O’Quinn como John Warner, Mekia Cox como Amanda Warner, Charlie Barnett como Patrick Warner, Kenny Johnson como Danny y Jordana Brewster como Kate Warner.

Barbie Kligman (“Private Practice”) desarrolló el thriller de misterio SECRETOS Y MENTIRAS, basado en la serie original australiana “Secrets & Lies”, creada por Stephen Irwin.