Hbo presenta películas taquilleras todos los sábados de marzo y abril

Lima, 06 de marzo de 2017 (peruinforma.com).-

HBO presenta lo mejor de los principales estudios de Hollywood con estrenos exclusivos todos los sábados de marzo y abril a las 8:00 p.m., ofreciendo lo mejor de entretenimiento a sus suscriptores en Latinoamérica y el Caribe.

Las siguientes películas se estrenarán durante el mes de marzo, exclusivamente por HBO:

Ghostbusters – 4 de marzo: Treinta años después de que la primera versión de la película llegara a las pantallas, Ghostbusters regresa con un divertido reparto femenino lleno de nuevos personajes. Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon y Leslie Jones se juntan en esta comedia para proteger a la ciudad de Nueva York de algunos fantasmas traviesos.

The Shallows – 11 de marzo: Protagonizada por Blake Lively (El Secreto de Adaline), está película de horror narra la historia de una mujer que visita una playa aislada, la cual antes visitaba su madre, para surfear. Desafortunadamente en la playa la acompaña un gran tiburón blanco con quien debe enfrentarse para sobrevivir.

The Huntsman: Winter’s War – 18 de marzo: Al mismo tiempo una continuación como el preámbulo de Snow White and the Huntsman, The Huntsman: Winter’s War explora la historia de Blanca Nieves antes y después de la historia que ya se conoce. Regresan al reparto en sus mismo papeles Chris Hemsworth y la ganadora al Oscar® Charlize Theron, acompañados por la actriz nominada al Oscar® Jessica Chastain y la ganadora al Golden Globe® Emily Blunt.

The Boss – 25 de marzo: Estelarizada por Melissa McCarthy, The Boss narra la historia de un magnate de la industria financiera enviada a prisión por el intercambio de información privilegiada. Luego de cumplir su sentencia, quiere reincorporarse a la industria como la nueva novia de América, para pronto descubrir que aquellos que hirió en el camino no están tan dispuestos a olvidar y perdonar.

Las siguientes películas se estrenarán durante el mes de abril, exclusivamente por HBO:

The Angry Birds Movie – 1 de abril: Basada en el popular video juego convertido en fenómeno mundial, esta comedia animada se enfoca en los divertidos pájaros que inspiraron el juego y revela la verdadera razón detrás de su rabia. La película incluye las voces de Jason Sudeikis, Danny McBride (Vice Principals), Bill Hader, Maya Rudolph, Peter Dinklage (Game of Thrones), Kate McKinnon y Tony Hale (Veep).

Don’t Breathe – 8 de abril: Una clásica historia de horror con un toque moderno, Don’t Breathe sigue a un grupo de adolescentes que entran a la casa de un hombre ciego para llevar a cabo el crimen perfecto. Sin embargo, pronto se dan cuenta que el crimen perfecto no existe.

Warcraft – 15 de abril: Basada en el video juego del mismo nombre, Warcraft sigue una historia de poder y sacrificio que toma lugar en el pacífico reino de Azeroth. Cuando un grupo de orcas atacan este reino después que el de ellos fue destrozado, un pequeño de grupo de héroes humanos y un orco se unen para detener al verdadero mal detrás de esta guerra.

Neighbors 2: Sorority Rising – 22 de abril: Mac y Kelly tuvieron que aprender a compartir su barrio con una fraternidad, y esta vez, deben lidiar con una hermandad de mujeres que prometen causarles mayores problemas. Determinados a vencerlas, Mac y Kelly invitan a quien antes era su archí enemigo, Teddy, para ayudarlos a detenerlas. Neighbors 2: Sorority Rising es protagonizada por Seth Rogen, Rose Byrne y Zac Efron, y cuenta con la participación especial de Selena Gomez.

The Conjuring 2 – 29 de abril: El año es 1977 y una pareja de investigadores paranormales deciden viajar a un pueblo pequeño llamado Enfield, en el norte de Londres, para investigar el caso de una chica poseída. A medida que la pareja intenta ayudar a la niña, también se convierten en el objetivo del espíritu malvado.