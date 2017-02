HBO abre el acceso a los primeros capítulos de nuevas series y temporadas en febrero

Lima, 16 de febrero de 2017 (peruinforma.com).-

En febrero, HBO le ofrecerá al público acceso abierto a los estrenos de sus nuevas series originales, Big Little Lies y Crashing, y al primer capítulo de la segunda temporada de su producción original mexicana, Chumel con Chumel Torres. Los nuevos episodios se podrán ver a través de la plataforma digital de entretenimiento Premium HBO GO asi como por HBO On Demand, por tiempo limitado.

Las series incluidas son entre las más esperadas de 2017:

Chumel con Chumel Torres (Segunda Temporada): El primer programa en su género desarrollado y producido por HBO Latin America Originals para toda la región, la serie es un programa semanal de opinión y humor político con el toque único de sátira e ironía de su presentador, el comediante mexicano José Manuel “Chumel” Torres. En esta nueva temporada, Chumel preparará nuevas sorpresas y temas de los hechos y personajes más relevantes de Latinoamérica, exponiéndolos bajo una óptica mordaz. El primer episodio de la segunda temporada estará disponible desde el 18 de febrero hasta el 19 de marzo.

Big Little Lies: Inspirada en el libro del mismo nombre, este nuevo drama subversivo, oscuro y sombríamente cómico cuenta la historia de tres madres de niños en la escuela primaria cuyas vidas, aparentemente perfectas, se desentrañan hasta el punto de asesinato. Estelarizada por Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Alexander Skarsgård, Adam Scott, Zoë Kravitz y Laura Dern, el primer episodio de la serie estará disponible desde el 20 de febrero hasta el 21 de marzo.

Crashing: La nueva comedia original narra la historia de Pete, un comediante de standup en la ciudad de Nueva York, quien es forzado a reevaluar su vida al descubrir que su esposa le ha sido infiel. Protagonizado por Pete Holmes, Artie Lange, Lauren Lapkus y T.J. Miller, el primer episodio de esta nueva serie estará disponible desde el 21 de febrero hasta el 22 de marzo.