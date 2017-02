AMC presenta el arte oficial de la segunda temporada de “Into the Badlands”

Lima, 03 Febrero 2017 (peruinforma.com).-

A poco más de un mes para el regreso de “Into the Badlands”, el canal AMC revela el arte promocional con una estética fría pero llena de dinamismo. Las fotos presentan a Sunny (Daniel Wu), M.K. (Aramis Knight), Tilda (Ally Ioanides), The Widow (Emily Beecham), Lydia (Orla Brady), Jade (Sarah Bolger), Ryder (Oliver Stark), Waldo (Stephen Lang) y Veil (Madeleine Mantock) distintivamente cambiados por los sucesos finales de la primera temporada. Además, se presenta a Bajie, interpretado por Nick Frost, el nuevo compañero de aventuras de Sunny. Él no tendrá más remedio que llevarlo consigo en su travesía por volver a los brazos de Veil. El camino demostrará que este será un inesperado pero útil aliado.

Esta nueva entrega de “Into the Badlands” presenta a Sunny y a M.K. separados y prisioneros en lugares remotos. A medida que M.K. intenta dominar sus poderes, Sunny pelea por regresar a los Badlands. El objetivo es claro: regresar a su familia o morir en el intento. En esta travesía tanto clipper como colt serán asistidos por misteriosos aliados que tendrán las más puras intenciones. Mientras tanto, la Viuda continúa en su misión por reunir poder para destronar a los otros barones. Pero su cometido se verá amenazado por una oscura e incierta fuerza que buscará derrocar a todos juntos. En esta segunda temporada, se forjarán nuevas alianzas al tiempo que las amistades se verán traicionadas y al final, las vidas de Sunny y M.K., deberán enfrentar consecuencias devastadoras.