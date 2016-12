AMC despide el año con una semana de maratones

Lima, 23 de diciembre de 2016 (peruinforma.com).-

Para cerrar el año, el canal AMC presentará una semana de maratones donde se revivirán las últimas temporadas de sus mejores series originales como the Walking Dead” y la recientemente estrenada de “Comic Book Men”.

Los fanáticos podrán disfrutar de las mejores ficciones estrenadas por el canal y para ponerse al día antes de los regresos y estrenos de 2017. Recientemente, el canal confirmó la segunda vuelta de “Humans” para el domingo 29 de enero y también el regreso de “Into the Badlands” para marzo.

Into the Badlands – Primera temporada

Viernes 23 de diciembre a las 6:00 p.m.

Historia de un cruel guerrero y un joven que se embarcan en una travesía espiritual a través de tierras peligrosas. A siglos en el futuro, tras cataclismos naturales y desastres causados por el hombre, emerge una nueva sociedad en la que los más fuertes y despiadados se adueñan del poder y la riqueza. Conocido como “Badlands”, este territorio está dividido entre siete barones rivales quienes controlan todos los recursos esenciales y se imponen con el respaldo de su leal armada de clippers. Dispuestos a sacrificar la vida al servicio de los barones, estos guerreros gozan de condiciones y lujos con los que el grueso de la población no puede más que soñar. Muchos de ellos no llegan a los 30 años, pero Sunny no es un clipper común. Habiendo demostrado una letal capacidad en las artes marciales, ascendió de rango hasta convertirse en líder de los clippers de Quinn así como en su confiable consejero.

Humans – Primera temporada

Sábado 24 de diciembre a las 6:00 p.m.

Transcurre en un presente paralelo donde el ‘electrodoméstico’ popular es un synth: un sirviente de alta tecnología, con inteligencia artificial y temiblemente parecido a un ser humano. En el mundo real, un hotel a punto de estrenarse en Nagasaki, Japón, es atendido principalmente por robots. En “Humans”, el número de personas que consideran adquirir un asistente doméstico androide aumenta día a día. Este drama explora las consecuencias que esta nueva y avanzada tecnología puede tener en la población humana. En el centro de las cuatro líneas narrativas de “Humans” se encuentra la amorosa pero conflictuada familia Hawkins. Joe Hawkins decide invertir en el ‘electrodoméstico que todos deben tener’, un synth, confiando en que este asistente androide le dará el tiempo que tan desesperadamente necesita para reconectarse como pareja y familia con su esposa Laura. La nueva synth, Anita, es un éxito inmediato y su caótico hogar se transforma en un paraíso de tranquilidad, orden y organización. Pero Laura presiente que hay algo distinto en Anita. Algo no está bien.