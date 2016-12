17 personajes de HBO para ver en 2017

Lima, 26 de diciembre de 2016 (peruinforma.com).-

La tan esperada programación original de HBO para 2017 está llena de guiones atractivos que presentan personajes cautivantes y un reparto de alto nivel. A continuación presentamos una lista de 17 personajes nuevos o ya conocidos que amará seguir exclusivamente por HBO:

Kit Harrington como Jon Snow en Game of Thrones

Como el recién ungido Rey del Norte, Jon Snow tiene mucho que demostrar en la próxima temporada al luchar por la redención e impedir el dominio total de los Caminantes Blancos. ¿Podrá Jon Snow defender el legado de los Stark de todos los enemigos que están a su puerta?

Oprah Winfrey como Deborah Lacks en The Immortal Life of Henrietta Lacks

La ganadora del Emmy e ícono de la televisión Oprah Winfrey está de vuelta a la pantalla como Deborah Lacks en esta película de HBO que cuenta la búsqueda de la protagonista por más información sobre su madre, a quien no no conoció, y para entender cómo una recolección no autorizada de sus células a comienzos de los ‘50 llevó a un descubrimiento médico inédito que revolucionó la medicina para siempre y cambió inúmeradas vidas.

Robert De Niro como Bernie Madoff en Wizard of Lies

El ganador de dos Premios Oscar Robert De Niro es Bernie Madoff, el cerebro detrás de uno de los más elaborados esquemas Ponzi (inversiones fraudulentas en el modelo de pirámide) de la historia. Responsable por pérdidas para los inversores calculadas en alrededor de $18 mil millones de dólares, que causaron problemas devastadores; este “chico propaganda”, de la grave crisis económica con efecto dominó de fines de los 2000, fue condenado a 150 años de prisión.

Issa Rae como Issa en Insecure

Las memorias que fueron best-seller en la lista del The New York Times y la premiada serie web de Issa Rae inspiraron esta comedia de HBO sobre dos amigas que enfrentan el difícil día a día en Los Ángeles. La primera temporada presentó al público cuestiones personales y profesionales de Issa en su búsqueda del autoconocimiento. La segunda traerá a la superficie sus conflictos internos acompañados por incómodas situaciones y muchas risas.

Emilia Clarke como Daenerys Targaryen en Game of Thrones

El final de la sexta temporada mostró a una decidida Madre de Dragones partiendo hacia Westeros al frente de un ejército. En 2017, Daenerys Targaryen luchará la batalla más épica de todas, en la que tendrá como objetivo conquistar los siete reinos y recuperar su legítimo lugar en el Trono de Hierro.

Leo Sbaraglia como Natalio Arenas en El Hipnotizador

Natalio Arenas navega entre la fantasía y la realidad usando su don para hipnotizar. Mientras busca desesperadamente una vida nueva, su pasado sigue persiguiéndolo, lo que lo lleva la recurrir a la hipnosis para revelar los secretos de quien se cruza en su camino.

Julia Louis-Dreyfus como Selina Meyer en Veep

En 2016 Julia Louis-Dreyfus festejó el quinto Emmy consecutivo por su interpretación de Selina Meyer, por lo tanto, no hay duda que en 2017 habrá otro excelente desempeño en una destacada temporada más. Selina aún luchará por recuperar el poder que se había esforzado tanto para conquistar.

Justin Theroux como Kevin Garvey en The Leftovers

Kevin Garvey se dedica a mantener la paz en una ciudad oprimida por la ansiedad y por el caos después de un éxodo inesperado. En la tercera y muy esperada temporada final de la serie, Garvey dará un rumbo sorprendente a los acontecimientos con el objetivo de presentar las respuestas que todos buscan.

Dwayne Johnson como Spencer Strasmore en Ballers

Spencer Strasmore está listo para recomenzar –una vez más– y encarar diversos desafíos y oportunidades. En la próxima temporada va a explorar un territorio desconocido mientras le da un nuevo sentido a la palabra jugador.

Chumel Torres en Chumel con Chumel Torres

Sátira, humor y comentarios irónicos convirtieron a Chumel Torres en uno de los presentadores de programas nocturnos favoritos de Latinoamérica. Con un presidente recién elegido en la Casa Blanca y las turbulencias políticas y económicas de la región, Chumel tendrá mucho que comentar en la temporada de 2017.

Joaquín Furriel como Fabián Danubio en El Jardín de Bronce

El thriller literario que conquistó a millones de fans en todo el mundo cobra vida en la pantalla de HBO con la producción original El Jardín de Bronce. Joaquín interpreta a Fabián Danubio, un padre desesperado en busca de su hija de 4 años que desapareció en una ciudad llena de corrupción y desesperación.

Reese Witherspoon como Madeline Mackenzie en Big Little Lies

La ganadora del Oscar Reese Witherspoon interpreta a Madeline Mackenzie, aparentemente una madre perfecta de tiempo completo en la idílica ciudad costera de Monterrey, en California. Pero Madeline no es exactamente así. Poco piadosa y competitiva, no va descansar hasta conquistar su espacio y asumir el liderazgo del grupo.

James Franco como Vincent y Frankie Martino en The Deuce

James Franco interpreta a los dos protagonistas, los hermanos gemelos Vincent y Frankie Martino en la nueva serie original de HBO ambientada en la famosa época de crecimiento y legalización de la industria pornográfica en los ‘70 en Nueva York. Los hermanos Martino eran miembros de la industria pornográfica que ganaron notoriedad.

Pete Holmes como Pete en Crashing

En la nueva comedia de HBO Crashing, Pete intenta reconstruir su vida con la ayuda de los amigos al descubrir que su mujer tiene un affaire. Después de alcanzar el éxito como comediante de stand-up en Estados Unidos, Pete lleva el humor a una de las experiencias más terribles y tristes de su vida.

Lena Dunham como Hannah Horvath en Girls

Muchas veces la expresión antipática de la sinceridad y la osadía, Hannah está de vuelta en la sexta temporada de Girls para descubrir qué sucederá con ella y sus tres amigas en ese proceso de autoconocimiento.

Bruna Lombardi como Sofía en la Vida Secreta de las Parejas

Un thriller de suspenso, la nueva serie original de HBO cuenta la historia de Sofía, una sexóloga experimentada que tiene que luchar para preservar su reputación y mantener sus muchos secretos bien guardados.

Larry David como Larry David en Curb Your Enthusiasm

El retorno de Curb your Enthusiasm con Larry David siempre va a asegurar la dosis correcta de risas en situaciones muy ridículas e inesperadas que siempre dan que hablar.