Prensa extranjera resalta el aporte de Mistura a la gastronomía latinoamericana

Cerca de 200 periodistas de 30 países brindan cobertura en la feria ícono de la peruanidad.

Lima, 12 setiembre 2016 (peruinforma.com).-

Si en menos de una década Mistura logró convertirse en la principal marca que representa a los peruanos –de acuerdo a una reciente encuesta de Ipsos– es porque nuestra sociedad aprecia y valora su aporte a la cadena gastronómica. Involucrar a los productores agropecuarios y pescadores artesanales con los cocineros es, sin duda, uno de los logros de la feria más importante del continente, que ha servido también para impulsar el turismo.

La novena edición de Mistura cuenta con la presencia de cerca de 200 periodistas de 30 países, además de la importante cobertura de más de 500 reporteros nacionales.

Son ellos quienes pueden dar fe de la trascendencia del certamen que reúne a más de 180 stands de comida nacional y a 300 agricultores o productores agroindustriales de todas las regiones del país.

La feria organizada por la Sociedad Peruana de Gastronomía – Apega, este año ha generado 2.000 puestos de trabajos directos y aproximadamente 10.000 indirectos.

El reconocido periodista español Fernando Gimeno, en declaraciones difundidas este sábado por la revista Somos de El Comercio, cuenta que lleva cuatro años cubriendo Mistura para la agencia EFE, y que en este período no ha dejado de impresionarse por cómo una feria puede congregar a tanto público. “Y esto se logra teniendo una ubicación que no es accesible a todos. La gente va, sea de donde sea, teniendo que pagar el transporte y demás detalles, y viene igualmente”, declaró.

La publicación recoge también la impresión de la italiana Paola Chartroux, periodista de RAI TV, quien en su primer recorrido por Mistura se siente cautivada. “Hubo algunos sabores que no esperaba; me parece muy bonito que involucren productores, que tengan espacios tan diferentes como bares o comida callejera. Hay muchas cosas por ver y probar. No tenemos nada así de grande en Italia”, dijo Chartroux, quien se encuentra en Lima filmando un documental sobre comida peruana.

Este año hasta la Costa Verde de Magdalena del Mar llegaron periodistas de lejanos países como Japón, Corea y Gran Bretaña, quienes recorren los stands para degustar los más selectos platos de nuestra costa, sierra y selva.

Otro de los medios extranjeros presentes en Mistura ha sido Arirang TV, de Corea, quien en su cobertura ha puesto especial énfasis en las charlas de cocina que se realizan diariamente en el Gran Auditorio Apega y que tienen como ponentes a connotados chefs peruanos, mexicanos, tailandeses, marroquíes e indonesios.

Las agencias de noticias EFE, Reuters, AP, DPA, AFP, así como importantes grupos de comunicación como Televisa, Telemundo, RCN, Univisión, Folha, Canal Sony, Expresso de Portugal, y periodistas de las revistas de las aerolíneas Latam y Avianca son algunos de los medios extranjeros que vienen realizando documentales, reportajes y crónicas sobre Mistura, la feria de la peruanidad.