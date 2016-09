La Dama de la Cocina Dominicana acompañada de su delegación gastronómica: ‘El sancocho que ofrecemos en Mistura es el que se come en todas las casas de República Dominicana’

Lima, 5 de Setiembre 2016 (peruinforma.com) .- La destacada cocinera jefe Esperanza Lithgow, conocida como ‘La Dama de la Cocina Dominicana’ afirma con orgullo que el sancocho que la República Dominicana ofrece para degustar en Mistura edición 2016 es el que se come en todas las casas de su país.

En esta primera vez que República Dominicana participa en Mistura, ofrece de forma gratuita, el sancocho de habichuelas (frijoles) negras, con palta, arroz blanco y pierna de cerdo horneada con tocineta y pasas, en el pabellón ‘Cocinas de aquí y de allá’ ubicado al costado del Salón del pisco y al frente de Cocinas regionales.

La delegación gastronómica del país caribeño, es encabezada por la señora Esperanza Lithgow, quien además de su dedicación exclusiva a la gastronomía durante toda su vida, es asesora el departamento de Gastronomía del Ministerio de Turismo de República Dominicana. Ella personalmente junto con sus destacados cocineros como Ana Lebrón y Martín Omar González Mayí personalmente preparan y supervisan la calidad del sancocho emblemático de República Dominicana que ofrecen en su stand como un pedacito de su país en Perú.

Lithgow resalta la importancia de un plato como el sancocho porque es tradicional, es un legado culinario que se ha compartido a través de generaciones y que ella no quiere que ‘se pierda su esencia’, en ese sentido, ella ha solicitado a las universidades dominicanas que la ofrezcan en el menú universitario con el objetivo de mantener el legado.

En el próximo libro que tiene cocinando la señora Esperanza, incorporará platos peruanos. Ha preparado platos peruanos a base de quinua y pescado. Sí la podríamos describir en una sola frase por cada mención que hace a la gastronomía, es ‘Yo disfruto de la cocina’ a la que pertenece desde los siete años.

La Declarada Maestra de la gastronomía dominicana por el Ministerio de Cultura, como los cocineros de raza, tal cual como sus colaboradores, que colocan a los platos de óptima calidad como ‘las estrellas’ y no a ellos que son los realizadores. Así, comparte el secreto de ‘morir soñando’ a base de naranja y leche, para que no se corte, ponerle mucho hielo (al tope del vaso) tanto al jugo como a la leche, cada uno en vasos diferentes y luego mezclarlos en uno solo.

República Dominicana mistura culinaria y con responsabilidad sanitaria

Ana Lebrón: La cocina dominicana es de migraciones como la peruana. Enriquecida por los originarios de la isla y con el encuentro con Europa, la influencia española, que a su vez trajo los filibusteros, los bucaneros que eran los piratas que acostumbran colocar las carnes al sol para poder transportarlas en sus embarcaciones, aporte que luego llamarían ‘el bucán’. Y debido al flujo del transporte marítimo llegaban productos de todo el mundo.

Desde luego, Ana Lebrón, menciona la influencia africana a través de los esclavos que llegaron a República Dominicana y la influencia de los ingleses que en su momento luchaban por mantener el dominio de la isla para su imperio.

‘El sancocho de habichuelas es una ‘mistura’ de sabores de todos los pueblos que son parte de la historia de República Dominicana y que han construído su identidad’.

‘En las escuelas gastronómicas es un requisito tener el curso de nutrición, y para todo cocinero es requisito tener el certificado de manejo seguro de alimentos y de alcohol por ser país productor de bebidas alcohólicas como el ron’, señala respecto a los cuidados sanitarios que hacen posible el desarrollo de la industria gastronómica.

Su página web es http://www.analebron.com/ ‘El sabor de las abuelas con un toque de vanguardia’.

Más datos de República Dominicana:

El Cuidado de la industria gastronómica

Martín Omar González Mayí: El trabajo en equipo en la industria de la gastronomía, lo resume de manera poética-parafrasea el cocinero dominicano- al escritor catalán, Josep Pla, ‘La cocina de un país es su paisaje dentro de una cazuela’. Y en sus palabras: ‘Es imposible presentar un plato donde no haya una cadena que te lleve a la semilla más pequeña que sembraron o el pescador que fue mar adentro’.

Ese mirar hacia dentro, en República Dominicana, revalorizando sus riquezas naturales ha repuntado hace cuatro años. Abundancia que no precisa la importación de muchos productos que por falta de autovaloración, hace una década ocurría. Como dice su eslogan turístico, ‘República Dominicana lo tiene todo’ y así lo grafica, por ejemplo, Santo Domingo, que sólo en un pequeño huerto crecen pródigamente las semillas que se echan.

En el punto de la cocina tradicional vs. la cocina molecular. Considera que la esencia es la cocina tradicional, sin embargo, explica ‘cuando necesito desarrollar algo en particular, me auxilio de las técnicas que estén a mi disposición como la cocina molecular, un mundo maravilloso y sin fin’. Subraya que olvidarse de la cocina tradicional como fuente, sería esnobismo (imitación forzada de algo que se considera mejor).

‘El hombre tiene a su disposición una paleta de herramientas para llegar a un fin y si para hacer un plato determinado, necesita espuma, por ejemplo, si conozco la técnica, lo hago, pero tengo un mensaje que transmitir detrás de ella. No es poner espuma en un plato porque está a la moda. Pasa muy a menudo que la gente se siente ofendida económicamente cuando va un restaurante que está de moda y todo es espuma sin un propósito. El cliente se va pagando mucho dinero y comiendo nada’, precisa.

‘No recomiendo a los jóvenes estudiantes de gastronomía que estudien técnicas de cocina para luego presumir ‘yo sé técnicas’ porque no tiene sentido.

La industria de la gastronomía, es un mundo por explotar, sólo en la administración de restaurantes, por ejemplo- señala- el análisis de costos es una especialización muy demandada.

La perspectiva del estudio profesional de la cocina en República Dominicana, ha cambiado el antiguo prejuicio machista latinoamericano que era sólo tema de mujeres, por padres que animan a sus hijos a estudiar la carrera.

El cocinero dominicano, ha educado a sus hijos con una perspectiva práctica de saber hacer todas las labores de una casa y poder desempeñarse bien en cualquier lugar a donde vayan, además claro, de ser un vínculo que une a la familia, como su hija mayor y su hijo menor que al experimentar haciendo una lasaña, una tarta, etc. lo comparten con sus padres como buena noticia.



Son 23 años que Martín Omar González Mayí está dedicado a la gastronomía. Tuvo un restaurante en Madrid, catalogado como alta cocina dominicacan, único en el mundo con esa denominación. Ahora es parte del Equipo de la señora Esperanza Lithgow, para dar a conocer la cocina dominicana por el mundo. Hoy tiene, en la región norte de su país, un nuevo restaurante que promueve los productos locales. En twitter, lo pueden seguir en @martinomarg

Hasta el 11 de Setiembre, todos los asistentes a la Feria Mistura, están invitados a conocer República Dominicana a través de su gastronomía. Ahora el merengue, la bachata, lo que más le guste, la música celebrada en Perú, tendrá un contexto más nutrido. Y de todas maneras, en algún momento seguro que escuchará algún ritmo dominicano como la voz del mundialmente conocido Juan Luis Guerra en Mistura, donde la música es parte en alguno de los pabellones, al aire libre y en el auditorio.

