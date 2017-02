Wendy Sulca se suma #Educaciónconigualdad

Lima, 14 de febrero de 2017 (peruinforma.com).-

La reconocida cantante Wendy Sulca se sumó ayer a la campaña #EducaciónConRespeto, #EducaciónConIgualdad, promovida por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos PROMSEX, Amnistía Internacional y el Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos MANTHOC; en el marco de la ola de desinformación sobre el nuevo Currículo Nacional de Educación Básica.

A través de un nuevo video, la popular intérprete cuenta que entró al colegio gracias a una beca del vaso de leche y al principio se mostró muy tímida y temerosa con sus compañeros. “A mí no me gustaba salir del salón. Y [un día] me quedé con mi compañero de carpeta. De pronto él me empezó a atacar, me dijo “yo no sé lo que haces aquí, tú eres una serrana, no perteneces aquí”. Era muy niña, entonces lo sentí muy fuerte, a tal punto que llegué a mi casa y me eché a llorar”, relata Sulca.

Como ocurrió con Magdyel Ugaz, Jimena Lindo, Ricardo Morán, Mayra Couto y Rocío Miranda; cuyos videos fueron publicados en los últimos días, Wendy Sulca se pregunta quién puede oponerse a una educación que se desarrolla “en libertad, con respeto y pensando en el bienestar de todos los estudiantes”, y lee dos fragmentos de del Currículo Nacional: “que los estudiantes crezcan respetando las cosmovisiones, religiones y creencias de las personas (página 10)” y “que se establezcan situaciones de igualdad entre hombres y mujeres, libres de violencia (página 30)”.

Sulca también invita a entrar a la página www.educacionconigualdad.pe , con el objetivo que la ciudadanía se informe sobre el Currículo Nacional y firme una petición para que el gobierno se comprometa a implementarlo.

El video de Wendy Sulca es el sexto de una serie de registros protagonizados por una decena de reconocidos peruanos que en los próximos días continuarán dando su testimonio, con el objetivo de comunicar con mayor claridad las partes más importantes del Currículo Nacional de Educación Básica y poner en evidencia la necesidad de garantizar el derecho a una educación basada en la igualdad y la no discriminación, a través del relato de una experiencia personal en el colegio.