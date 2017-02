Vuelve la Obra Teatral “Extravagancia”

Lima, 10 de febrero de 2017 (peruinforma.com).-

Para comenzar el año teatral 2017 el Teatro de Lucía presentará, por solo quince funciones, la corta temporada de la obra LA EXTRAVAGANCIA del dramaturgo argentino Rafael Spregelburd y dirigido por Carlos Tolentino. La puesta en escena, protagonizada por la actriz Cécica Bernasconi, se estrenará el jueves 16 de febrero a las 8:00 p.m. La preventa de entradas ya está a la venta en Teleticket.

LA EXTRAVAGANCIA cuenta la historia de tres hermanas, dos legítimas y una adoptada, idénticas entre sí pero a la vez tan distintas que vuelven a encontrarse luego de estar alejadas. Un hecho que las compromete por igual y que afectará sus vidas es el motivo por el cual deben reunirse nuevamente. En el rol protagónico la actriz Cécica Bernasconi se encargará de dar vida a los tres personajes en este vertiginoso monólogo tragicómico que, a través de sucesivos e ingeniosos argumentos, irá develando al espectador los íntimos conflictos personales y el humor negro con el que ellas enfrentan el suceso que las une habiendo envidia, recelos y resentimientos que provocarán reacciones inesperadas.

En palabras del director Carlos Tolentino, quien no suele reponer sus obras, a menos que sea por algún motivo muy particular, nos cuenta: “desde el momento que estrenamos La extravagancia en julio del 2012, tuvimos la intuición con Cécica Bernasconi que esta experiencia debía seguirse explorando. Y más que por nosotros mismos como artífices de ese asombro, era para que un nuevo público de espectadores en Lima explorase algo inquietante y muy diferente a lo que usualmente entiende como predecible. De esta obra se ha escrito y estudiado mucho en todas partes, y no dudo que se siga haciendo porque es absolutamente indescifrable. Tuve la suerte de conocer a Rafael Spregelburd hace muchos años atrás en Florencia en un encuentro de dramaturgia, donde me mostró su tríptico Heptalogía de Hieronymus Bosch I, II y III: La inapetencia. La extravagancia. La modestia. Quedé encandilado y salí de la abulia. Toda la producción dramática de Spregelburd ha sido y es una investigación, cada vez más profunda y aguda, sobre el lenguaje como principio de realidad del hombre. Me parece que la mayor perturbación de sus piezas radica en su capacidad de mostrar que, detrás del lenguaje no hay realidad ni sustancia humana posible, sólo ilusión de referencia. Debo precisar que esta segunda versión de “La extravagancia” no es la misma que estrenamos, ya sea por la sencilla razón que nosotros no somos los mismos, porque Normita Berrade nos acompaña, y porque además se debe haber acentuado en mí el síndrome estudiado por Henry Ey (l´extravagance)”.

RAFAEL SPREGELBRUD (Buenos Aires, 1970) es actor, director y dramaturgo. Cursó estudios de Artes combinadas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Airees, carrera que abandonó en 1996 para dedicarse al teatro. Es fundador de la compañía El Patrón Vázquez y sus montajes han viajado por numerosos festivales y teatros internaciones. Sus obras han sido editadas en Argentina, Reino Unido, EEUU, Francia, México, Italia, Alemania, Chile, Colombia, Uruguay, España, República Checa, Suecia, Suiza, Croacia; han sido traducidas al inglés, francés, alemán, checo, sueco, eslovaco, catalán, neerlandés, italiano, polaco, croata, ruso, griego y portugués. En su haber tiene los premios Tirso de Molina (España), el Casa de las Américas (Cuba), el premio Nacional de Dramaturgia (Argentina) entre otros.

LA EXTRAVAGANCIA – UNICAS QUINCE FUNCIONES

Entrada General: S/.40.00 nuevos soles

Estudiantes: S/.20.00 nuevos soles

Lunes popular: S/.30.00 nuevos soles

Funciones de jueves a lunes, a las 8:00 p.m. y domingos a las 7:00 p.m.

Entradas a la venta en Teleticket y la boletería del teatro desde las 3:00 pm los días de función.

PREVENTA HASTA EL 16 DE FEBRERO A 32 NUEVOS SOLES