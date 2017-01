Susana Vieira “La verdad nunca me interesó llegar a Hollywood y convertirme en una de sus “divas”

Lima, 21 de noviembre del 2014 (peruinforma.com/Entrevista: Jorge Grados).-

Es increíble es vitalidad y fuerza que nos demuestra la actriz brasileña, Susana Vieira en su llegada por tercera vez a nuestro país con la finalidad de participar en la Pre Venta de ATV. Su presencia causo revuelo pues actualmente se está difundiendo por ese mismo canal la telenovela, “Rastros de mentiras” en donde ella como siempre tiene el papel protagónico.

Con Susana ya tenemos una larga data de amistad, la recuerdo en su primera llega al Perú en el año1988 en pleno apogeo de la novela “La Sucesora” que con gran éxito se trasmitió en el Perú y que hizo que el desaparecido productor teatral Horacio Paredes comprara los derechos de autor para presentarla en el teatro Real y no tuvo mejor idea que contratar a la misma Susana para el papel protagónico. De eso han pasado 26 largos años y hoy a sus 73 años, la actriz sigue en la plenitud de su carrera y convertida en la actriz brasileña más conocida en el mundo.

A continuación una entrevista con la estrella para nuestro portal:

¿Te consideras realmente una estrella una diva?

Nunca. A diferencia de otros países donde existen las “divas” o “las estrellas”, en Brasil los actores somos muy diferentes. Somos gente común y corriente. No nos ilusionan las marcas de ropas o carteras. Andamos por las calles vestidas de la forma más sencilla, y casual. Nosotros compartimos con el pueblos somos una más de ellos.

¿Cómo haces para estar siempre tan vital y llena de energía?

Jajajaja no se me sale de adentro. Fíjate a Machu Picchu subí cinco veces la ultima ves que estuve mientras que mis otros compañeros estaban y lucían agotados. Siempre he sido así es mi forma de ser.

¿Amas la vida como a los personajes que has interpretado?

Definitivamente así debe ser. Es lo esencial en un actor identificarse y compenetrarse totalmente con su personaje. Soy vehemente y amo la vida intensamente. Vivo y moriré amando y besando a alguien.

¿Nos hemos acostumbrado a la ficción en las telenovelas?

Bueno en eso creo hay dos tipos de ficción las que te venden “la pobrecita y el rico”, “la engañada abusada” “el pegalón”, “el cornudo maltratado” y que se repite constantemente sobre todo en los productos mexicanos y la que ofrece las producciones brasileñas que cambiaron totalmente este esquema para ofrecernos una novela más real, más autentica. Lo que sucede el día a día, la realidad. Es ficción porque es una novela pero presentada con hecho reales. Esa es la gran diferencia, por eso son muy buenas, por eso se venden en todo el mundo y han sido aceptadas tal cual, y me siento feliz de ser partícipe de esos personajes que damos vida en forma simple y sencillos como tú o cualquier persona de la calle.

En Brasil no ocultamos nada, nuestras pobrezas y necesidades están ahí mostradas. Nuestra pobreza, nuestra falta de agua que nos afecta, nuestras favelas, en fin todo. Peros sabes en las noches los sectores A;B;C;D y los demás se sientan frente a los televisores a ver sus novelas no hay diferencias todos de alguna u otra forma se siente identificados con los personajes que se presentan.

¿Has comentado que harías un desnudo, es cierto?

Si volvería a desnudarme ya lo hice creo en 1981 Si lo hacen chicas con muchos defectos físicos pero que ayudadas por el fotoshop salen preciosas y sin defectos. Creo que podría hacerlo sin problema pues aun tengo fuego en mi cuerpo

¿Porque nunca has intentado conquistar Hollywood?

La verdad nunca me intereso llegar a Hollywood y convertirme en una de sus “divas” ,jajajja. Lo han hecho alguna de mis compañeras pero es complicado. Para ellos siempre seremos tercermundistas y hablar el inglés que ellos quieren no lo vamos a lograr. Prefiero hacer cine y teatro en mi país y a ellos me debo.

¿Piensas en un cuarto matrimonio?

Jajaja para nada. Pero si podría volverme a enamorar. Nunca vamos a encontrar al hombre ideal y creo es igual para los hombres. Solo quiero ser feliz, con quien quiera.

En los países donde la Cadena O¨Globo graba sus novelas se contrata a actores de dichos países?

No. Lo que se hace es un trabajo más bien turístico. Damos a conocer al mundo los lugares más bellos de cada país, tal como lo hicimos con el Perú. Además conseguir actores con nuestro idioma o acento resulta bastante difícil. Por eso solo se contrata actores brasileños.

¿Sus novelas se ven en todo el mundo?

Si por supuesto. Las novelas brasileñas se ven en todo el mundo y en todos los idiomas. Estoy ´plenamente convencida que producimos las mejores novelas porque no se escatima esfuerzo ni gastos con tal de ofrecer un buen producto final y así está considerado en todos los continentes.

Con 50 años sobre los escenarios, la gran Susana Vieira, se despide de los peruanos con un mensaje muy emotivo….”quieran y respeten a sus familias. Manténganse siempre unidos frente a las adversidades y disfruten plenamente los momentos de felicidad que les brinda la vida…Desde ya les deseo una Feliz Navidad, hasta pronto, los quiero y los llevo siempre en mi corazón por ese inmenso cariño que me dan cada vez que llego a este hermoso país”,.