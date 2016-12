Lima, 29 de diciembre del 2016 (peruinforma.com).-

Yerel es la canción elegida para la banda Sedansored quienes develaron el teaser del videoclip grabado y filmado en Noruega, el estreno de su más reciente producción audiovisual será el próximo viernes 30 de diciembre.

Ricardo Silva, vocalista, guitarrista y principal compositor de la banda “Sedansored” formó la banda en Lima como un proyecto personal después de que se separó de su ex banda “Ala2” en 2000. Un año después viaja a radicar a Noruega e ingresó con su banda donde formó parte de la escena musical de Bergen, país donde viene ofreciendo conciertos masivos.

En 2014 Ricardo apareció en la televisión noruega llegando a la Semifinal de “NORWEGIAN IDOL” interpretando la canción popular americana “Where did you sleep last night” cuando terminó la audición lanza su guitarra, y se convierte en el primer peruano que interpreta esta cancion y a Kurt Cobain con un inglés perfecto, una presentación a la que el “ganador del world idol – Kurt Nilsen” califico de: HISTORICA (esta audición es HISTORICA) y convirtiéndose en el primer músico peruano que entra en este selecto grupo, además de ser el primer músico a nivel mundial que lanza y destroza su guitarra en una versión de Idol.

La banda despide el año estrenando su tercer single promocional y con la satisfacción de haber consolidado la agrupación participando en distintos shows y festivales en Noruega, para el 2017 alistan una posible gira en Latinoamerica.