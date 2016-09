Peruano fue encargado de producir película sobre el astro Pelé

Iván Orlic llevó la historia al lado de Image Films de películas como Apolo 13 y Una mente brillante

Lima, 04 setiembre 2016 (peruinforma.com / fuente: Andina).-

La historia de vida de Pelé ha sido llevada al cine y producida por Seine Pictures, cuyo director y CEO es el actor y productor peruano Iván Orlic, e Imagine Films, que realizó películas como Una Mente Brillante y Apolo 13.

Fue escrita y dirigida por los estadounidenses Jeff y Michael Zimbalist. Mientras que el músico indio Ar Rahman, dos veces ganador del Oscar, compuso el sound track.

La vida de “O Rei” llegará a las salas de cine del Perú este 15 de setiembre. La película “Pelé, el nacimiento de una leyenda”, que será distribuida en el país por Star Films, narra las aventuras del exfutbolista brasileño desde su infancia hasta su llegada al club Santos. Así como su liderazgo al frente del ‘Scratch’ para ganar el Mundial de Suecia 1958, con solo 17 años.

“Pelé me dijo que ahora que está viejito y ya no pude inspirar a la gente con su juego en la cancha, busca seguir inspirándonos a las nuevas generaciones contándonos la historia de su vida. Quiere que los niños crean en sus sueños, y esta es la visión del proyecto que me motivó a través de todos los retos durante la realización de esta ambiciosa producción”, precisó Orlic.

El mítico Edson Arantes do Nascimiento está contento con el filme. “Mi máxima alegría fue la reacción de Pelé cuando vimos juntos por primera vez la película terminada. Cuando prendimos las luces, me dijo algo que nunca olvidaré: “Si vas a cambiar algo, por favor no cambies mucho porque está prácticamente perfecta”. Mi corazón casi explota”, recordó el peruano.

Asimismo “O Rei” participó en el rodaje. “Pelé es uno de nuestros productores ejecutivos, los directores lo entrevistaron extensamente durante el desarrollo del guion, y ha participado en varias de nuestras decisiones, desde nuestros materiales de marketing hasta el proceso de seleccionar actores. Ha sido generoso con su tiempo y con nosotros a pesar de que es una persona muy ocupada. Incluso llegó a visitar el set durante el rodaje”, dijo Orlic.

Los actores Kevin de Paula y Leonardo Lima Carvalho dan vida al ídolo brasileño en las dos épocas diferentes de su vida, que se cuentan desde 1950 a 1958. Vincent D’Onofrio, Rodrigo Santoro, Diego Boneta, Colm Meaney y Seu Jorge completan el reparto de la película “Pelé, el nacimiento de una leyenda”.

“Esta es la historia de cómo un niño llamado Edson, que vivía en una favela de Brasil, se convierte en Pelé. Es la historia íntima que casi nadie conoce, de sus inicios, de su familia y como crecen juntos. Y cambia la historia del deporte más popular del mundo para siempre. El fútbol es el mundo donde se desarrolla la historia, pero la historia en sí es universal y trasciende al fútbol”, recalcó Orlic.