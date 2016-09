Periodistas viven experiencia con Guns’n Roses en USA

Equipo periodístico viajó hasta Norteamérica a cubrir el último concierto de la gira en ese país antes de proseguir su gira por Sudamérica que se inicia en Lima el 27 de octubre

Lima, 03 setiembre 2016 (peruinforma.com).-

Este domingo 4 de septiembre se emitirá por Latina el reportaje que un equipo periodístico de Reporte Semanal realizó en San Diego, California en el último concierto que la banda de Axl Rose, Slash y Duff McKagan realizó en el Qualcoom Stadium el pasado lunes 22 de agosto.

El concierto en San Diego, California -que forma parte de la gira de Guns N Roses denominada “Not in This Timelife World tour”- fue cubierto por el programa Reporte Semanal, la periodista encargada de la nota fue Patricia Melgarejo quien vivió junto a su staff la experiencia de una de las giras de rock más esperadas de todos los tiempos.

Según los enviados por Latina, la banda interpretó 26 canciones entre las cuales algunas rarezas como “Used To Love Her” perteneciente al disco “GN’R Lies” de 1988 y “There Was a Time” de “Chinese Democracy” de 2008. La alineación en vivo de la banda se completó con el guitarrista Richard Fortus, el batería Frank Ferrer y los tecladistas Dizzy Reed y Melissa Reese.

Guns N Roses no se presentaba en este estadio desde 1993 cuando el recinto se llamaba Jack Murphy Stadium, esta vez los autores de éxitos como “Paradise City” y “Patiente” tocaron frente a 51 mil espectadores en el último periplo de su gira norteamericana antes de tomarse un descanso y retomar el tour en Perú el próximo 27 de octubre en el estadio Monumental de Lima.

Vale agregar que la gira “Not in This Timelife World Tour” ya ha recaudado más de US$ 115 millones con localidades agotadas en todos los recintos por donde ha pasado, lo que proyecta este tour como uno de los que lidere los rankings de recaudación y asistencia en el 2016.

En el reportaje que se emitirá este domingo Patricia Melgarejo te hará vivir todo el poder de un show de Guns N Roses con declaraciones de fanáticos de todo el mundo que viajaron exclusivamente para ver este espectáculo, según cuenta la periodista el concierto de Guns N Roses es uno de los shows más impresionantes que ha visto en su vida y resalta el poder vocal y manejo de escenario del inefable Axl Rose.

Las entradas para ver a Guns N Roses se venden en los módulos de Tu Entrada de Plaza vea y Vivanda, según refiere One Entertainment, promotora local del evento ya se han vendido el 80% de las localidades disponibles para el show