“Orquesta Sinfónica Niños” de Los Olivos brindó primer concierto

Lima, 29 agosto 2016 (peruinforma.com).-

En una noche de gala, los niños y jóvenes integrantes de la “Orquesta Sinfónica” de Los Olivos se llevaron los aplausos del público por sus habilidades con los instrumentos de música en su primera presentación en el auditorio del Centro de Desarrollo Humano (CDH).

Con el acompañamiento del pianista Edgar Espinoza y los alumnos del taller de violín interpretaron diferentes temas musicales como, “Song of the wind” de Carlos Santana, “Go tell aunt Rhody” de Jean-Jacques Rousseau, “Despertando al violín”, “Con mi martillo”, “Lloviendo está”, entre otros.

Por su parte, los estudiantes de los talleres de violas, violonchelos y contrabajos, presentaron las composición: “Remando suavemente”, “Canción de viento”, “Canción de mayo”, “Hace mucho tiempo”, “Rigadoon”, “March in Ind”, “Allegro”, “Frecnh folk Song” y “Canción popular francesa”.

Como agrupación, la “Orquesta Sinfónica” de Los Olivos a cargo del director Jimmy Pereyra interpretó los temas “La Huacachina” de Domingo Rullo, “Himno de la Alegría” de Ludwig Van Beethoven. El evento, contó con la presencia de los alumnos de la I.E. Diocesano El Buen Pastor que apoyaron con sus instrumentos de viento y batería.

La última semana de agosto será la nueva convocatoria para la temporada de setiembre y diciembre del 2016.