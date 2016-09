New Limit y Captain Hollywood regresan a Lima para show noventero ‘Live Techno 90s’

Lima, 14 de Setiembre 2016 (peruinforma.com) .- Perú se esta convirtiendo en escenario del movimiento Eurodance por la llegada de diversos artistas que alegraron la época de los 90s, y no podría faltar en esta lista dos grandes grupos exitosos: New Limit (España) y Captain Hollywood Project (Alemania) que regresan por segunda vez a tierras limeñas para ofrecer un gran show noventero, en ‘Zentro’, el Sábado 24 de Setiembre en el Centro de Lima.

New Limit, banda española de techno originario de Silla (España) y formado en 1994, encabezado por la exitosa cantante y compositora Amparo Ríos acompañada de la tecladista Amparo Gimenez. Ellas interpretarán los mejores éxitos de su carrera tales como ‘Smile’, ‘Scream’, ‘In my heart’, entre muchos otros temas. Estas chicas fueron figuras emblemáticas de la escena techno en los 90s.

Captain Hollywood Project, es un proyecto musical de estilo Eurodance de Alemania, el cuál tuvo su debut en el año 1991, actualmente integrados por: Tony Dawson-Harrison y Shirin von Gehlen, con grandes éxitos conocidos como: ‘More And More’, ‘Only With You’, ‘Impossible’, ‘Flying High’, ‘Find Another Way’, ‘The Way Love Is’, ‘Love And Pain’ entre otros. Este proyecto sigue vigente hasta la actualidad y es reconocido a nivel mundial.

Estos dos grupos emblemáticos de la escena techno, estarán presentes en el Centro de Lima, Centro de Convenciones ‘Zentro’, Av. Bolivia 266 Lima. El concierto inicia a las 9:00 de la noche y estarán como previas Dj Ricky y la banda invitada Registro Eurodance.

La cita es este sábado 24 de septiembre en el Centro de Lima, Centro de Convenciones ‘Zentro’, Av. Bolivia 266 Lima.

Las entradas ya están a la venta en los módulos de TU ENTRADA de Plaza Vea y Vivanda:

-MORE AND MORE (GENERAL – 1er.NIVEL) S/. 76.00

-IMPOSSIBLE (VIP – 2do. NIVEL) S/. 120.00

-SMILE ( VIP + MEET & GREET) S/. 142.00