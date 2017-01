Maricarmen Marín recibe premio a mejor actriz de cine

Lima, 26 enero 2017 (peruinforma.com).-

Feliz y agradecida con su público, con la vida y con Dios. Maricarmen Marín está iniciando el 2017 con muy buenas noticias después de mucho trabajo, pues sumado al éxito del lanzamiento del video clip ‘Obsesión’, recibió el premio ‘Luces’ a Mejor Actriz de cine por su papel principal en la película ‘La peor de mis bodas’.

Este 2017 no podía empezar mejor Simplemente quiero decir gracias al público que me sigue desde el inicio de mi carrera, son ellos los que han hecho que reciba este premio y me motivan para siempre hacer mucho más”, sostuvo muy emocionada pues igual celebra con los integrantes de ‘Yo soy’ otro galardón por Mejor Programa Concurso.

Y ni qué decir del lanzamiento de su nuevo tema ‘Obsesión’. Que a la fecha ya tiene más de 360 de vistas en su canal de YouTube y es uno de los videos más vistos en Perú. “Mi mensaje de agradecimiento también a las radios que desde el primer momento confiaron en mi trabajo y a los medios de comunicación por el invalorable apoyo que siempre me dan en cada proyecto que hago realidad. Gracias a mí mamá que desde el cielo me bendice con cada cosa que hago y seguiré trabajando de la misma manera cada día por todo lo que aún me falta conquistar”, sostuvo.