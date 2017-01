La Estación rendirá homenaje a Juan Gabriel en su cumpleaños

Lima, 06 de enero del 2017 (peruinforma.com).-

Este 7 de enero estaría cumpliendo 67 años de vida Don Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel, quien fuera cantautor, actor, compositor, intérprete, músico y productor, conocido en el mundo artístico como “el divo de Juárez”. Quien realizó contribuciones a la música popular en América en diferentes géneros.

Por ese motivo le rendimos un homenaje a cargo del imitador Pedro Iglesias revelación del programa Yo Soy 2016, la cita se dará este sábado 7 de enero en el centro cultural “La Estación de Barranco”, donde nuestro talento peruano interpretará fabulosas canciones. Además tendrá como invitado a los músicos de la agrupación Mariachi Imperial de Carlos Torres quienes tocaran temas como: Querida, Hasta que te conocí, Yo no nací para amar, El Noa Noa, Amor Eterno, Abrázame muy fuerte, No tengo dinero y muchos éxitos.

Juan Gabriel dotó de un sello particular y atrevido a la música popular mexicana y latinoamericana, gracias a su estilo interpretativo único y cautivador. Del linaje de los showmen, Juan Gabriel logró consolidarse como el artista más constante y famoso en los últimos 50 años en México. El pasado 28 de agosto del 2016 la noticia de su muerte conmocionó al mundo entero y desde entonces los homenajes a su recuerdo no han dejado de realizarse y el Perú no será ajeno a ello.

Este espectacular Homenaje de realizara este sábado 07 de Enero a las 10:00 pm en las instalaciones de la Estación de Barranco ubicado en Pedro de Osma 112 Barranco. Las localidades están en venta en Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda a S/ 35.00, además accede también a precios promocionales en Joinnus.com y Atrápalo.pe