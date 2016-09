Hoy sale a la venta entradas para ver a John Malkovich

Lima, 02 de setiembre de 2016 (peruinforma.com).-

Una gran expectativa ha generado el anuncio de la llegada del espectáculo teatral y musical que el reconocido actor norteamericano John Malkovich presentará en Lima el próximo 29 de octubre en el Gran Teatro Nacional, espectáculo donde el reconocido intérprete recitará poemas de Neruda y Sábato acompañado de una orquesta sinfónica, desde hoy ya están a la venta los boletos para el show en todos los módulos de Teleticket de Wong y Metro.

“An evening with John Malkovich” es el espectáculo que este 29 de octubre presentará en el Gran Teatro Nacional de Lima el legendario actor y realizador norteamericano John Malkovich, uno de los más reconocidos y premiados intérpretes de nuestra generación nominado a dos premios Oscar, cuatro Globos de Oro y un Bafta, entre otros, quien esta vez subirá al primer escenario del Gran Teatro Nacional para llevar a cabo una sensible presentación basada en composiciones de los renombrados poetas latinoamericanos Pablo Neruda y Ernesto Sábato. Las entradas salen a la venta este viernes 2 de septiembre en toda la cadena de Teleticket de Wong y Metro.

La productora ArtSeven Producciones invita a vivir una experiencia única en esta performance que viene capturando la atención de grandes escenarios del mundo. “An Evening With John Malkovich” es una obra magistral basada en los textos de Sábato y Neruda acompañados de una exquisita selección de temas de la sinfónica interpretados por una Orquesta en Vivo dirigida por el Maestro armenio Sergey Smbatyan, con la virtuosa ejecución de las internacionales Anastasya Terenkova en el piano y Nina Cotova en el Cello.

Esta obra de alta cultura sin precedentes en nuestro país, es una exquisitez, donde la literatura, las artes escénicas, la música y una refinada sensibilidad impregnan a la audiencia de imágenes de elevado virtuosismo estético.

El espectáculo se desarrolla desde El primer acto compuesto por el Concierto de Schnitke para piano y orquesta con texto narrado por Malkovich sobre la obra de Ernesto Sábato “Report on the Blind” (Informe sobre Ciegos) y luego de un intervalo de 15 minutos en un segundo acto compuesto por la obra The Protecting Veil de John Tavener para cello y orquesta con texto narrado por John Malkovich basado en la obra de Pablo Neruda “Las Alturas de Macchu Pichu”.

Este selecto show se presenta por única vez en el Gran Teatro Nacional el sábado 29 de octubre, la venta de boletos sed realizará desde hoy viernes 2 de septiembre en todos los módulos de Teleticket de Wong y Metro.

Los precios para el evento son los siguientes:

LOCALIDAD PRECIO S/. VENTA PLATEA PREFERENCIAL S/. 779.00 PLATEA BAJA S/. 779.00 PLATEA ALTA S/. 679.00 PLATEA LATERAL Y PLATEA PALCO S/. 579.00 PISO 2 S/. 459.00 PISO 2 LATERAL Y PISO 2 PALCO S/. 359.00 PISO 3 S/. 299.00 PISO 3 LATERAL, PISO 3 PALCO 1 Y PISO 3 PALCO 2 S/. 239.00 PISO 4 S/. 129.00 INC S/. 33.00

Es la oportunidad imperdible de vivir una experiencia completa de sensibilidad, arte, música y misterio con uno de los mejores actores, productores y directores de todos los tiempos, quien ha participado en más de 70 películas y que se hizo inmortal por filmes como en “En un lugar del corazón”, “Como ser John Malkovich” y “En la línea de fuego.”