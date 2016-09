Guns N Roses recauda 116 millones de dólares con tour mundial que vendrá a Lima

Lima, 12 Septiembre 2016 (peruinforma.com).-

De acuerdo con la revista BILLBOARD, Guns N Roses ha recaudó US$ 116,8 millones como parte de la gira “Not in This Lifetime…” en su recorrido por Norteamerica, este record se ha conseguido entre el 23 de junio y 22 de agosto de este año donde tocaron en 21 estadios con más de 25 shows. Esta gira llegará a Sudamérica en octubre siendo el concierto en Lima del 27 de octubre su primera parada en la región.

La banda que lidera Axl Rose está por salir a recorrer América Latina este otoño, con fechas cerradas en 11 ciudades. Después de estas fechas, Rose, Slash, y McKagan – que previamente no habían tocado juntos desde 1993 – se embarcarán en una gira por Asia y Australia.

El reporte publicado el pasado fin de semana en Billboard certifica también que la segunda gira con más recaudación que está recorriendo este año es la de Bruce Springsteen y la E Street Band, que consiguió US$ 33.632.390 con solo cinco shows. Barbra Streisand, Celine Dion y Kenny Chesney vienen en tercer, cuarto y quinto puesto, respectivamente.

Mientras tanto, Guns N’ Roses todavía no tienen fechas cerradas para una gira europea, pero están fuertemente rumoreados para ser cabeza de cartel del Download Festival. A principios de este año, Axl Rose salió de gira con AC/DC , añadiendo, sin duda, más millones a la cuenta en el banco del cantante.

Guns N’ Roses se presentan en Lima el próximo 27 de octubre en uno de los eventos de rock más esperados en la historia del Perú.

Las entradas para ver a Guns N’ Roses se venden en los módulos de Tu Entrada de Plaza vea y Vivanda, según refiere One Entertainment, promotora local del evento ya se han vendido el 80% de las localidades disponibles para el show.