GUNS N ROSES completó su recorrido por Estados unidos y se tomará un descanso antes de hacer estallar Lima

Lima, 31 de agosto de 2016 (peruinforma.com).-

Axl Rose, Slash y Duff McKagan acabaron el primer tramo de la gira de reunión “Not In This Lifetime World Tour” en un multitudinario concierto en San Diego, California, y luego de completar 32 shows, los medios norteamericanos alaban la performance y profesionalismo de Axl en las vocales y el excelente ambiente dentro de la gira. Lima aguarda la llegada de estas leyendas del rock este 27 de octubre.

EL REENCUENTRO MÁS ESPERADO DEL SIGLO, de esa manera los fans catalogan la llegada de la banda que acaparó las portadas del mundo hace dos décadas con monumentales conciertos, escándalos por doquier y brillantes discos de rock duro, el reencuentro de los miembros fundadores era una completa incógnita para sus fieles seguidores que habían soñado con verlos juntos de nuevo tras varios años de alejamientos y resentimientos.

Sin embargo el resultado ha sido más que positivo, tras culminar las 32 primeras fechas de la gira, la prensa estadounidense señala que Axl Rose ejecutó solemnemente su labor como frontman a pesar que se rompió el pie lo que lo obligó a cantar en silla de ruedas, además de dejar atrás su mala costumbre de salir tarde a cantar.

La prensa destaca que el inconveniente más notable en toda la universalmente elogiada gira no fue que Rose haya llegado tarde, sino cuando el show del artista de apertura Lenny Kravitz se alargó una noche. Guns N’ Roses corto canciones de su set, pero aún así terminó yendo más allá del toque de queda en el Gillette Stadium en Foxborough, Mass.

Algunos críticos no lo creen y es que luego de que en recientes años, Axl tomara una actitud cuestionable al subir tarde al escenario en muchos de sus conciertos ahora el panorama es otro, es tan bueno el ambiente que fueron capaces de incluir en sus shows un número de canciones de “Chinese Democracy” de 2008 – a pesar del hecho de que fue lanzado después de que Slash y McKagan habían dejado la banda. Incluso Steven Adler, que se había ido desde 1990, volvió para un trío de Shows.

La banda se tomará un breve descanso hasta que alisten maletas para llegar a Sudamérica y cumplir con la primera fecha del ala latinoamericana de la gira con su esperado concierto en Perú el próximo 27 de octubre en el Estadio Monumental.

Los últimos reportes de venta de boletos en Lima señalan que las zonas de CAMPO A esta AGOTADO desde los pocos días de inicio de venta y CAMPO B solo cuenta con un 10% de disponibilidad para la venta. Del mismo modo que Occidente A y VIP están a 5% de agotar su capacidad. Las demás zonas como ORIENTE y TRIBUNA APDAYC a poco menos del 20% de cubrir su capacidad.

