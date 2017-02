Gemelas Ramos: “Somos solistas, ya no formamos parte de ninguna orquesta”

Lima, 17 febrero 2017 (peruinforma.com).-

“Las Gemelas Ramos”, Andrea e Irene, afirmaron que ya no pertenecen a la “Orquesta Escencia Banda Show”, por lo que se han enterado que están tomando el nombre de ellas para contratarlas y después se dan con la sorpresa que no son las hermanas sino otras chicas.

“Somos cantantes profesionales con nuestro propio show además contamos con Gemelas Ramos Orquesta, por lo que hacemos de conocimiento público que nosotras no pertenecemos más a la Orquesta Escencia Banda Show, a fin de evitar que el público sea sorprendido y evitar que se tome el nombre de ellas y después se den con la sorpresa que no son las hermanas sino son otras chicas en esa agrupación. Por lo que queremos informar que la única mánager que tenemos es nuestra madre, Ethel Aldana y no existe ningún compromiso con la otra orquesta”, comentaron.

Por otro lado, las Gemelas Andrea e Irene Ramos se encuentran alistándose lo que será su gira por los Estados Unidos, donde iniciarán la etapa de su internacionalización, cuyo viaje lo realizarán en marzo próximo.

“Las Gemelas Ramos” no se detienen en lograr tener un nombre en el difícil mundo del espectáculo, en la que espera con esta internacionalización que sus nombres estén en el preferido del público conquistando nuevos mercados y con el talento de sus voces, llegarán muy alto.

(video youtube: A Fuego lento video lyric)