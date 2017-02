Cine en tu Parque presenta “Alicia a través del espejo”

Lima, 07 de febrero de 2017 (peruinforma.com).-

La Municipalidad de San Isidro y el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú se han unido para llevar buen cine a los vecinos y al público en general en espacios abiertos del distrito de San Isidro. Esta iniciativa surge del programa de actividades culturales al aire libre denominado “Cultura Libre”, que la Municipalidad vuelve a presentar este año.

Este jueves 9 de febrero,”Cine en tu Parque” presenta la película de fantasía y aventura “Alicia a través del espejo”. del director James Bobin, filmada en el 2016 con las actuaciones de Johnny Depp, Sacha Baron Cohen, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, entre otros actores.

La entrada simbólica, que consiste en 5 botellas de plástico que serán destinadas a la campaña nacional de residuos sólidos “Juega Limpio Perú”, del Ministerio del Ambiente.

Sentarse en el césped a mirar una película aprovechando el verano limeño es una rica experiencia que ahora ponemos a disposición de toda la comunidad.

Programación

Jueves 9 de febrero | 7:00 PM.

ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

Parque Berma Central Av. Parque Norte, San Isidro.

Ficha Técnica:

Título original: Alice Through the Looking Glass

Año: 2016

Duración: 1hr 53min

País: Estados Unidos

Director: James Bobin

Guión: Linda Woolverton. Basada en el cuento de Lewis Carroll.

Música: Danny Elfman

Fotografía: Stuart Dryburgh

Reparto: Johnny Depp, Sacha Baron Cohen, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Mia Wasikowska, Rhys Ifans, Matt Lucas, Lindsay Duncan, Ed Speleers.

Productora: Walt Disney Pictures

Género: Fantasía/Aventuras

Sinopsis

Narra la historia de Alicia, quien encuentra un espejo mágico que la lleva de vuelta a la Infratierra, donde descubre que el Sombrerero Loco está más loco de lo habitual, por lo que quiere descubrir la verdad sobre su familia. Alicia viaja entonces a través del tiempo y se encuentra con amigos y enemigos en diferentes puntos de su vida y se embarca en una carrera para salvar al Sombrerero antes de que sea tarde.

Próximas fechas

FEBRERO

AVATAR (2009)

Parque Juan Pablo II, San Isidro.

Jueves 23 de febrero a las 7:00 p.m.

CUANDO HARRY CONOCIÓ A SALLY (1989)

Parque de La Pera

Martes 14 de febrero a las 7:30 p.m.