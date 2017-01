Accidentado fin de año de la cantante Mariah Carey

Estados Unidos, 02 de enero del 2017 (peruinforma.com/Fuente:El País)

El espectáculo de la artista Mariah Carey era uno de los más esperados en el tradicional programa que transmite la cadena ABC. El sábado, antes de subir al escenario, la estadounidense habíaa compartido fotos de su ensayo y una entrevista previa que le hicieron sin imaginar lo que pasaría después sobre el escenario.

Los problemas comenzaron cuando interpretó el clásico de fin de año Auld Lang Syne. En el escenario, la cantante se veía incómoda al no poder escuchar a sus coros y tampoco podía mantener el equilíbrio. En el segundo tema de su repertorio, Emotions, al continuar los problemas con el sonido y al no poder coordinar el playback con sus labios prefirió poner a cantar al público. “Voy a dejar que la audiencia cante” manifestó.

En una de las pausas que hizo le dijo a los presentes: “No tuvimos una prueba de sonido para esta canción”. Visiblemente afectada continuó intentando cantar y explicó: “Bueno. Feliz año nuevo. No podemos oír nada, pero saldré de ésta”. En las redes sociales las especulaciones han sugerido que la artista estaba en estado de embriaguez y por eso no pudo brindar el show adecuadamente.

En el tercer tema de la noche y después de pedirle a su equipo de producción que encendieran unos monitores, Carey intentó cantar We belong together. La diva continuó caminando por el escenario y al no poder disimular su molestia, aceptó que no se podía hacer más. “Es que no puede mejorar” y finalmente abandonó el escenario.

Tras la frustrada participación, las redes sociales se inundaron de memes y comentarios criticando la actuación en Times Square. Unas dos horas después del incidente, el equipo de la cantante explicó a Billboard que hubo problemas técnicos que no podían ser resueltos por ella.