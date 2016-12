Proyección de Adex para exportaciones en el 2017 crecerán 10% respecto al 2016

Lima, 27 de Diciembre 2016 (peruinforma.com) .- El 2017 podría traer mejores resultados para las exportaciones peruanas que sumarían US$ 38,647 millones, logrando así un crecimiento cercano al 10%, por el mejor desempeño de los minerales y la oferta agraria tradicional y agroindustrial, estimó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Hay que señalar que si se toma las cifras globales de los últimos años cinco año, se observa que el mayor monto fue el del 2012 (US$ 46,225 millones), en tanto que el más bajo fue en el 2015 (US$ 33,689 millones). Este año cerraría en US$ 35,248 millones.

“La innovación para mejorar la productividad y para diversificar las exportaciones es un punto central en la agenda exportadora del 2017. La eliminación de trabas burocráticas y legales es otra tarea en la que esperamos avanzar de manera sustancial pues el Ejecutivo dio señales de querer trabajar seriamente en este problema”, manifestó el presidente del gremio, Juan Varilias Velásquez.

Resaltó la importancia de fortalecer las agroexportaciones, reestructurar y recuperar las exportaciones manufactureras y superar las trabas estructurales que no permiten aprovechar adecuadamente nuestra riqueza biológica, acuicultura, la minería no metálica y los recursos forestales.

“También hay que pensar en nuevas estrategias de promoción de las exportaciones adecuándonos a las nuevas condiciones de los mercados. Pero, sobre todo, debemos mirar las nuevas estrategias que nos ofrece la Alianza del Pacífico con su esquema de integración profunda y las nuevas vías de comercio con la China a través de su enfoque basado en la cooperación productiva y su plan de desarrollo de infraestructura”, comentó.

Refirió que si bien las exportaciones crecerían el próximo año en 10%, el detalle es que, además de estar por debajo de la meta que planteó el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, de duplicar las exportaciones en 5 años, lo que equivale a crecer a una tasa promedio del 15%, se oculta la situación crítica de las exportaciones manufactureras.

Cifras

Según ADEX, las exportaciones tradicionales crecerían en el 2017 11.1% y las no tradicionales 6.3%. Los subsectores con mejor desenvolvimiento serían el agro tradicional (17% de incremento), que se está recuperando muy lentamente de la roya que lo afectó seriamente en los últimos años, seguido de la minería (12%).

“Por su parte, los envíos no tradicionales, con US$ 11,401 millones, también entraría en fase de recuperación, con un crecimiento de 6.3% gracias a un mejor comportamiento del agro y a que la industria también tocará fondo y empezará a crecer gracias a que subsectores como las confecciones y metalmecánica están trabajando nuevos mercados y productos”, apuntó.

Según las estimaciones de la gerencia de estudios económicos de ADEX, la agroindustria crecería 14%, seguido del químico (3.7%), confecciones (3.2%), sidero metalurgia (2.1%), varios (2%) y minería no metálica (1.5).

2016

ADEX estimó que este año concluiría con despachos por US$ 35,248 millones (crecimiento 4.6%), los tradicionales sumarían US$ 24,524 millones (7.7%) y las no tradicionales US$ 10,723 millones (-1.7%), debido a las dificultades con las exportaciones manufactureras. Solo las agroexportaciones cerrarían en positivo (7.2%), pero con un crecimiento inferior al histórico.

“Cerramos el 2016, un año dominado por factores políticos propios de un cambio de gobierno que, en principio, debieron afirmar las expectativas de mejora que tenían los agentes económicos, sin embargo, en el balance se observa una combinación de hechos positivos y negativos como el consenso para otorgar facultades legislativas al Ejecutivo y la aprobación del presupuesto, con hechos desconcertantes como el excesos de gasto del gobierno anterior y escándalos de corrupción que distraen la atención de los actores políticos de los temas económicos centrales”, concluyó.