Ministros y delegados de 21 economías de APEC se reúnen en Lima para tratar sobre el rol de las PYMES

-Durante el evento se informará sobre los avances en torno a la economía digital, innovación, internacionalización de las pymes y acceso a mercados, entre otros

-Titular de PRODUCE, Bruno Giuffra Monteverde, presidirá el próximo viernes 9 de agosto la 23° Reunión de Ministros de Pymes APEC.

Lima, 03 setiembre 2016 (peruinforma.com).-

La Semana PYMES APEC 2016 se abrirá este lunes 5 de setiembre teniendo como grandes temas de fondo “El Asia Pacífico: Oportunidades y retos para nuestras PYMES” y “Las PYMES Verdes y Sostenibles”, en torno a los cuales se desarrollarán mesas redondas con asistencia de delegados de las 21 economías que conforman el Foro APEC.

El objetivo de la primera de estas mesas es explicar el trabajo que el Foro APEC realiza en materia de PYMES, además de dar a conocer los esfuerzos que realiza el sector público en apoyo a este tipo de empresas. Para tal efecto, intervendrán el Viceministro de MYPE e Industria, Juan Carlos Mathews; con el tema “El rol promotor del Estado: Oportunidades de crecimiento para las Pymes”; y el Viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez, quien disertará sobre “Internacionalización de las PYMES: Hacia un aprovechamiento real de los TLCs en el Asia-Pacífico”.

Se tiene prevista la participación de los presidentes de ADEX, Juan Varilias; de la Cámara de Comercio de Lima, Mario Mongilardi; y de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Andreas von Wedemeyer; al igual que la Directora de la Confiep y titular de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Elena Conterno.

Asimismo, hará uso de la palabra el presidente de las Reuniones de los Altos Funcionarios de APEC 2016, Embajador Luis Quesada; y el Director del Instituto de Investigaciones Económicas, Facultad de Ciencias Económicas, de la UNMSM, Carlos Aquino.

En la cita se abordarán temas tales como financiamiento, formalización, conectividad en materia de PYMES, entre otros.

El evento será clausurado por el Ministro de la Producción, Bruno Giuffra Monteverde.

Pymes Verdes y Sostenibles

También este lunes tendrá lugar el evento “Pymes Verdes y Sostenibles” en el que se compartirán experiencias de las distintas economías de APEC respecto de las políticas públicas para PYME, tanto en temas sostenibles y aquellos que prioricen el cuidado del ecosistema y el medio ambiente; Asimismo, se presentarán buenas prácticas de empresas en proyectos verdes y las expectativas y potencial para desarrollar temáticas sostenibles en las Pymes.

El martes, 6 de setiembre, se desarrollará el foro “Políticas públicas para fomentar el desarrollo del ecosistema y de las Pymes digitales”, organizado en cooperación con Google. Intervendrán en él, invitados internacionales expertos en políticas públicas para el comercio transfronterizo digital, innovación y emprendimiento tecnológico para Pymes. En dicha reunión se planteará temas referidos a la economía digital, políticas públicas y la mejor manera de acompañar a las Pymes a alcanzar un lugar en el ecosistema.

Reunión de Ministros

En el marco de la Semana PYMES APEC 2016, se realizará 23° Reunión de Ministros de Pymes APEC (SMEMM), cuyo lema este año en inglés es “SMEs as engines of growth and prosperity” (Las pymes como motores de crecimiento y prosperidad), que será presidida por el Titular de PRODUCE, Bruno Giuffra Monteverde.

En la cita, prevista para el próximo viernes 9 de setiembre, los Ministros de PYMES de las 21 economías que conforman el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) aprobarán el Plan Estratégico PYMES 2017 – 2020, el cual se constituirá en la hoja de ruta para abordar cuestiones de importancia decisiva para el crecimiento de las MIPYME.

En dicha reunión los ministros de Pymes o Producción, como es el caso del Perú, tratarán temas que se enmarcan en una de la prioridades que tiene nuestro país, como es la Modernización de las Pymes; incluyendo en tal sentido la promoción de la conectividad y la innovación; la transformación digital como refuerzo de las Pymes de alto impacto; la iintegración de las Pymes verdes en las cadenas globales de valor e internacionalización de las Pymes.

Al finalizar este encuentro se efectuará la firma de la Declaración de Ministros de Pymes APEC.

Cabe señalar, que antes tendrá lugar la Reunión del Grupo de Trabajo de Pequeña y Mediana Empresa de APEC (SMEWG). Durante los días miércoles y jueves de la próxima semana los delegados de cada economía de APEC informarán acerca de los avances realizados en torno a los temas prioritarios, tales como economía digital, innovación, internacionalización de las pymes, acceso a mercados, entre otros. Las conclusiones a las que lleguen en este ámbito serán elevadas la mencionada reunión de ministros.