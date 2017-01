Incremento de la gasolina en México, ocasionará espiral inflacionaria

Ciudad de México, 24 de enero de 2017 (peruinforma.com/ Escrita por Estrella Trujillo-México).-

Al inaugurar el Foro “El incremento de los combustibles y su impacto en el transporte público”, el presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, AMTM, destacó que el país necesita una agenda consciente de movilidad que permita al sector transporte ofrecer un servicio de calidad contribuyendo así a mejorar la calidad de vida del usuario.

Detalló que el aumento en el precio de la gasolina fue la gota que derramó el vaso con lo que sin una nueva tarifa, el sector transporte no podría seguir prestando el servicio pero, sobre todo, no podría modernizarse.

“El aumento de tarifas en el transporte público es una medida impopular, una medida que no nos gusta pero si el transporte no tiene un precio competitivo o un subsidio no puede ser de calidad, dejemos entonces de aspirar a un transporte de calidad cuando la tarifa no permite prestar un servicio de esa manera”, expresó Jesús Padilla Zenteno.

Añadió que los líderes transportistas están conscientes de la situación que prevalece en el país por lo que no se han pronunciado alocadamente y por lo tanto no están pidiendo tarifa por tarifa, porque para ello necesita ir amarrada a un acuerdo de calidad, se requiere dijo, una ruta, análisis y diálogo.

“Somos muy sensibles y no queremos trasladarle a la población un problema que con razón o sin razón, parece que le explotó al presidente. Creemos que ha sido una medida muy mal implantada, mal informada y que al día de hoy está generando problemas graves por lo que ocasionará una espiral inflacionaria en todos los sentidos”.

Aseguró que al día de hoy prevalece un clima incierto en el sector y esto se debe a que la falta de políticas públicas que garanticen la mejora del transporte: “Servicio basura en el transporte público ha dejado anarquía en la ciudad, necesitamos generar una lógica distinta, hacer cosas extraordinarias porque las ordinarias ya no nos alcanzan”.

Consideró la necesidad de apostar por que el transporte sea sustituido y modernizado a la brevedad y para ello los líderes transportistas presentaron en el último trimestre del 2016, sin embargo dijo que ante la sensibilidad del momento que vive el país, serán cuidadosos y moderados en dicha petición.

“El tema tarifario está hecho desde el último trimestre del año pasado por todas las organizaciones de transporte solicitando 2 pesos, sin embargo estamos haciendo un esfuerzo, hemos tenido reuniones los líderes del transporte para poder hacer una propuesta única y no que cada quien llegue pidiendo aumento de 2, 3 o 4 pesos porque eso no ayuda”.

En este sentido, el también presidente de la Coparmex, CDMX, señaló que el foro llevado a cabo en el Museo Franz Mayer, busca generar una propuesta positiva que beneficie no solo al sector transportista sino a la sociedad en general.

“Estamos trazando una ruta distinta, los que estamos aquí buscamos un cambio en el país al colocar por primera vez al transporte público en la agenda nacional. Para eso es este foro, hacer una propuesta documentada y técnica porque hay capacidad para ello”.

En su oportunidad, Fausto Hernández Trillo, profesor investigador de la División de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE), destacó que el incremento al precio de la gasolina debió ser una medida que se incluyera en la reforma fiscal y añadió que la decisión fue adelantada por motivos electorales.

“Son medidas que pueden lucir desesperadas, el error es no haberlas introducido como parte del paquete fiscal para que fuera menos doloroso. El efecto de estas decisiones se diluyen después de 18 meses y el haberlo hecho previo al 2018 no afectará la decisión de los votantes”, apuntó.

Por su parte, Manuel Molano, Director General adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.(IMCO), advirtió que la producción en el transporte marítimo y aéreo caerá y además aumentará sus costos, para el caso del transporte terrestre, aseguró que incrementará la demanda por lo que se requiere reemplazar el parque vehicular por unidades verdes.

Alertó además que ante el nuevo gobierno estadounidense nuestro país corre un grave riesgo: “Existe una amenaza creíble y es que México podría comprar insumos en todo el mundo a precios no favorables debido a que el gobierno estadounidense podría castigar la exportación de gasolinas al país. Estamos ante un gobierno mexicano que está improvisando y eso es realmente un riesgo”.

En tanto, Miguel H. Elizalde Lizárraga, Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C (ANPACT), urgió por una certeza económica ya que dijo, en 2019 habrá un impacto en el costo de las unidades derivado del incremento en el dólar.

“Necesitamos certeza, necesitamos incentivos para estar preparados ya que en 2019 habrá un impacto importante en el precio de las unidades. El precio de compra tendrá que ver con el incremento del dólar y esto hará más difícil la modernización del transporte, una necesidad que no pasará de moda. Hoy le reiteramos al gobierno que necesitamos modernizar el transporte público y facilitar la movilidad urbana”.

Finalmente Arturo Trejo, Director General Adjunto de Corredor Insurgentes, S.A. y socio fundador de la AMTM, apostó por una homologación tarifaria que se pueda seguir a nivel nacional ya que es una necesidad que no se puede postergar: “Es necesario hacer entender a la autoridad que es una necesidad, necesitamos un subsidio que nos permita mejorar tanto como transportistas y en el servicio”.