Gobierno debe fomentar la educación y la cultura tributaria

Lima, 6 enero 2017 (peruinforma.com).-

El nuevo Régimen Mype Tributario (RTM) decretado recientemente por el Gobierno ofrece diversas herramientas e incentivos para que los microempresarios informales se inserten al sistema legal.

No obstante, este nuevo marco legal no es una garantía para la erradicación de la informalidad si es que el Estado no se enfoca en fomentar la educación y cultura tributaria.

Así lo sostiene Luis Castro, Docente de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, quien manifestó que más que reducir impuestos, lo ideal sería invertir en educación tributaria.

“Es importante que los microempresarios comprendan de qué manera se utilizan los tributos, y que el Gobierno se interese por fomentar la cultura tributaria, de manera que puedan insertarse de manera voluntaria y por convicción al sistema legal”, indicó Luis Castro. Por otro lado, como se sabe, el nuevo RTM brinda una posibilidad a los microempresarios de cancelar o fraccionar sus deudas impositivas con lo que, de alguna manera, obtendrán una ganancia extra que podrán utilizar en otras alternativas de inversión.

“Este nuevo régimen demandará un mayor control por parte de las empresas fiscalizadoras, siendo fundamental un reglamento claro y conciso que no fomente irregularidades ni de pie a malas interpretaciones”, puntualizó el Docente de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa.

Cabe mencionar que el Gobierno busca favorecer a los empresarios, permitiéndoles desenvolverse de manera adecuada como microempresas y comiencen a dinamizar su economía, y aporten así al crecimiento del país.