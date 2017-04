Ministro Ferreyros: Exportaciones peruanas crecieron 38.6% en primer bimestre del año

Se destacó el incremento del sector tradicional que aumentó 56,7% gracias al considerable aumento de las exportaciones de gas natural (265,6%), harina de pescado (163,3%) y cobre (69,6%).

Por su parte, el sector no tradicional creció 4,9%. Destacaron las exportaciones pesqueras para consumo humano directo (32,5%) y Sidero-metalúrgicas (30,9%)

Lima, 04 Abril 2017 (peruinforma.com).-

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, informó hoy que las exportaciones peruanas crecieron 38.6% en el primer bimestre del 2017, alcanzando los US$ 6 661.4 millones. En ese sentido, mencionó que este incremento se logró gracias al importante comportamiento del Sector Tradicional que registró un aumento del 56.7%, en comparación al mismo periodo del año anterior.

“En los dos primeros meses del 2017, se han logrado importantes incrementos en los subsectores Petróleo y gas natural (140.4%), Pesquero (134.3%), Minero (44.2%) y Agrícola (34.8%)”, destacó.

Respecto al subsector Petróleo y gas natural, el ministro Ferreyros señaló que se obtuvieron mayores envíos de Gas natural, derivados (265.6%), así como de Derivados de Petróleo (125.1%).

“También se incrementaron los envíos de Harina de Pescado (163.3%) y Aceite de Pescado (29.7%). Y con relación al subsector Minero, se lograron crecimientos en Hierro (130%), Zinc (71.3%), Cobre (69.6%), Metales menores (66.7%), entre otros”, sostuvo.

Finalmente, al referirse al subsector Agrícola tradicional, detalló que se consiguieron mayores envíos de Azúcar y chancaca (169.7%), y Café (25.2%).

SECTOR NO TRADICIONAL

Al comentar sobre los envíos del Sector No Tradicional, el ministro Ferreyros indicó que en el primer bimestre del 2017 lograron un comportamiento positivo que se espera pueda continuar, a pesar de las lluvias y huaicos que han afectado al país.

“El crecimiento del sector no tradicional alcanzó los 4.9% en los dos primeros meses del año. Esta es una cifra positiva y recalca el punto de inflexión que lograron las exportaciones peruanas a mediados del 2016”, refirió.

Sobre el desenvolvimiento positivo de este sector, explicó que estuvo sostenido gracias a los mayores envíos de productos pesqueros de consumo humano directo (32.5%), seguido por el Sidero-metalúrgico (30.9%), además del rubro Otros -que incluye madera, joyería y artesanía- que aumentó 19,7%.

“A nivel de productos, el incremento de las exportaciones pesqueras se sustentó en las mayores exportaciones de pota en conserva (121,7%), destacando los envíos hacia Corea del Sur (185%) y China (169%), además de la pota congelada (117,3%) que tuvieron como principal destino España”, sostuvo el titular del Mincetur.

Asimismo, entre los principales productos que sustentaron el incremento de las exportaciones del sector Sidero-metalúrgico destacaron: zinc en bruto (111,4%), que pasó de US$ 25,7 millones a US$ 54,2 millones, debido a las mayores exportaciones dirigidas hacia Sudáfrica (437%), Estados Unidos (148%) y Bélgica (95,4%) y las barras de hierro (72,8%), por los primeros envíos hacia Estados Unidos (US$ 6,9 millones).